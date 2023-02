L’activité dans l’offshore pétrolier bat son plein. Dans cette conjoncture mondiale, le groupe marseillais Bourbon (6300 collaborateurs), spécialisé dans les service maritimes à l’offshore, s’associe à son concurrent canadien, l’armateur Horizon Maritime, expert de l’industrie bleue. Main dans la main, les deux sociétés créent « Bourbon Horizon AS », une nouvelle structure indépendante dédiée aux opérations maritimes en environnement extrême – notamment en mer du Nord et au Canada, au large de Terre-Neuve.



Immatriculée en Norvège, la nouvelle compagnie est stratégiquement positionnée avec des bureaux à Fosnavåg (Norvège) et à St John’s (Canada). Elle opérera une flotte de sept navires de services à l’offshore, « modernes et performants », pour des opérations en surface ou sous l’eau. Seront mobilisés ; cinq PSV Bourbon et les deux navires offshore d’Horizon Maritime. Selon la firme internationale Westwood Global Energy, 90% des plates-formes pétrolières offshore disponibles dans le monde sont actuellement affrétées, contre environ 60% en 2018.

La co-entreprise prévoit également d’offrir des services de gestion de navires à d’autres exploitants de navires offshore. « S’appuyant sur plus de 200 collaborateurs, dont un grand nombre de marins expérimentés venant du monde entier, Bourbon Horizon est prêt à opérer sur tout type de projets », détaillent les deux entreprises mères dans un communiqué de presse conjoint, publié le 16 février. Le directeur général de Bourbon Horizon AS, Cliff Gaetz, sera épaulé par Bjørn Remøy, Ståle Kyrkjedelen et Colin Doody.

