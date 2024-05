Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

L’Apéro-Vélo de l’Adava Pays d’Aix



L’ADAVA Pays d’Aix vous invite à son Apéro Vélo le vendredi 31 mai 2024 à 18h30. Cette dition spéciale se concentrera sur la situation et les projets autour de la voie ferrée Aix-Rognac, avec la présence de France Nature Environnement et du Collectif Climat du Pays d’Aix.

Un départ à vélo est prévu à 18h30 de la place de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, avec un parcours jusqu’à l’entrée de la Duranne en longeant la voie ferrée. L’itinéraire mettra en lumière l’insertion urbaine et les défis techniques de la plate-forme ferroviaire. Le retour suivra la RD 9 pour explorer les possibilités d’insertion d’un bus sur voie réservée. Arrivée à 20h30 pour l’apéro à l’atelier de l’ADAVA Pays d’Aix, 10 rue Edouard Herriot.

Cette rando-vélo est une opportunité pédagogique pour comprendre les enjeux d’un axe de communication clé.

Vendredi 31 mai à 18h30



Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence

Dernier week-end d’ouverture du Cabaret aléatoire



Pour le closing de la saison du Cabaret aléatoire, Omerta vous propose des bookings exceptionnels et une scénographie immersive pour vous plonger au cœur de la matrice. Dans un monde de musique uniforme, découvrez un nouvel univers où melodic techno, hard techno et rave se rencontrent le temps d’une nuit. Une brèche dans l’espace ouvrant la voie à une harmonie universelle et une célébration de la diversité sonore.

Un festival avec une jauge très limitée pour une soirée unique. Bienvenue dans l’Omerta Experience.

Samedi 1er juin de 23h à 5h



Friche la Belle de Mai

41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Quand on ne peut plus guérir – 2ème édition



Le Point rose organise les 31 mai et 1er juin 2024 la deuxième édition du congrès « Quand on ne peut plus guérir » à The Camp, Aix-en-Provence. Pendant deux jours, des conférences et ateliers réuniront médecins, psychologues, associations, parents, artistes et sportifs pour discuter de l’échec thérapeutique, des soins palliatifs pédiatriques et de l’accompagnement des familles.

Interviendront des experts comme Jacques Grill, Frédéric Collart, Jean-Marc La Piana, Alain de Broca, Éric Dudoit, ainsi que Lyne St-Martin du Phare de Montréal. Le vendredi, le film « Au cœur de l’annonce » réalisé dans le service de la réanimation pédiatrique de La Timone, sera diffusé à 18h puis suivi d’un échange et d’un cocktail apéritif.

Le samedi, suivez les discussions sur l’importance des soins corporels et des lieux de répit de 9h à 18h ainsi que la présentation de la future Maison du Point rose à Istres par Zinedine Zidane.

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin



The Camp

550 rue Denis Papin

13100 Aix-en-Provence

Salon Vivez montagne !



À Marseille, nous avons des plages magnifiques mais aussi des montagnes à deux pas ! Pour les passionnés de montagne, rencontrez une vingtaine d’exposants proposant des idées de séjours, randonnées et activités. Le salon Vivez Montagne se tiendra les samedi 1er et dimanche 2 juin au Decathlon Bouc-Bel Air. Découvrez des offres de haute et moyenne montagne, loueurs de vans, hôtels, tour-opérateurs, et prestataires d’activités sportives dans un parc ombragé !

Ne manquez pas ce rendez-vous pour trouver des idées de séjours en altitude, loin de la chaleur estivale, et rencontrer des experts qui vous aideront à organiser vos prochaines aventures en montagne.

Samedi 1er juin de 10h à 19h et dimanche 2 juin de 10h à 18h



Parc Decathlon Village

La Petite Bastide,

RN8 Avenue des Chabauds

Bouc Bel Air

Calanques propres



« Calanques Propres 2024 » : un grand ramassage en mer et sur terre sur le secteur Maronaise – Cap Croisette à Marseille ce samedi. Participez à cette mission importante aux côtés des associations Mer Terre, 1 déchet par jour, et Recyclop ! Sur terre, ils nettoieront avec la troupe du Théâtre du Centaure. Mer Veille s’occupera de la mer avec Boud’mer et les Amis du Vallon des Auffes.

Rendez-vous à 9h à l’anse de la Maronaise. La collecte en mer commencera à 9h30/45 et se terminera vers 11h, suivie du tri des déchets jusqu’à midi. Pour participer, inscrivez-vous et retrouvez toutes les infos sur les pages Facebook et Instagram des associations.

Samedi 1er juin à 9h



Anse de la Maronaise

Table-ronde autour de l’eau, un bien commun à préserver



La ville de Martigues organise ce samedi une table-ronde sur l’eau le samedi 1er juin à 15h. Un événement organisé par la ville de Martigues dans le cadre des enjeux de la Ville durable.

Le club des jeunes accueille 30 étudiants du Cycl’eau Tour et la journée sera rythmée par des débats sur la préservation de l’eau, le partage de cette ressource, la sécheresse, et les inondations…

Samedi 1er juin à 15h



Club des Jeunes

Place de Paradis Saint-Roch

Martigues

Salon Vivre Côté Sud



Découvrez l’excellence des savoir-faire français au Salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence ! Une quinzaine d’entreprises de la région Sud, portant le Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), présenteront leurs produits artisanaux : calissons, chocolats, nougats, confitures, savons, objets d’art, décoration, verrerie, sandales, moteurs pour Mehari et 2CV, tous fabriqués localement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Organisé par l’association EPV Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur depuis près de trois ans, cet événement met en avant les savoir-faire à travers un pavillon de vente et un espace d’exposition dédié. Venez partager la passion pour l’artisanat local et découvrir l’espace d’exposition conçu par Charles Imbert, avec une mise en lumière signée Bryan Regnier (We On It Studio). Les échanges avec nos artisans promettent d’être captivants !

Du 31 mai au 3 juin



Parc Jourdan

Avenue Anatole France

13100 Aix-en-Provence.



> Programmation et exposants

Salon des Agricultures de Provence



Les producteurs, éleveurs, exposants et organisateurs du Salon des Agricultures de Provence seront ravis de vous accueillir au Domaine du Merle, propriété de l’Institut Agro. Pour cette 6ème édition, découvrez un village de 200 exposants, une ferme de 1500 animaux et une centaine d’animations, avec de nombreux ateliers pour enfants. Les gourmands apprécieront les démonstrations culinaires de la Cuisine des Chefs, mettant en avant les meilleurs produits de saison.

Passez une belle journée à la découverte de l’agriculture moderne, alliant innovation et savoir-faire traditionnel !

Du 31 mai au 2 juin de 9h à 19h avec une nocturne gourmande le samedi jusqu’à 23h



Domaine du Merle

Route d’Arles

13300 Salon-de-Provence



> Programmation et exposants