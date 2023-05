Par arrêté préfectoral du 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône prolonge l’arrêté du 30 septembre 2022 réglementant l’accès, la circulation de personnes, de véhicules et le stationnement de véhicules dans les zones incendiées du massif de la Montagnette, situé sur les communes de Barbentane, Boulbon, Graveson et Tarascon, jusqu’au 30 juin 2024 inclus.

« Compte tenu de l’ampleur de l’incendie survenu le 14 juillet 2022 dans le massif de la Montagnette, de sa vulnérabilité actuelle, des risques de chute d’arbres, risques torrentiels et de mouvements de terrain en cas de fortes pluies, et la nécessité de poursuivre d’importants travaux pour sécuriser l’accès à ce massif, il est interdit jusqu’au 30 juin 2024 inclus » annonce la préfecture dans un communiqué diffusé mercredi 31 mai :

– d’accéder et de circuler dans le massif,

– d’y utiliser tout matériel ou engin pouvant générer un départ de feu par échauffement ou production d’étincelles (débroussailleuses, engins équipés de broyeurs, groupe électrogène…) dans les espaces exposés (massif et zones situées à moins de 200 mètres de ce massif).

L’intégralité de l’arrêté préfectoral cité est disponible en cliquant ici.