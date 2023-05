« Il y a un an nous n’étions pas au même niveau de réjouissance », plaisante Geneviève Rossillon, présidente de Kléber Rossillon. Sa société a permis de financer à hauteur de 13 millions d’euros la réplique de la grotte Cosquer située dans l’ancienne Villa Méditerranée. Ce 30 mai, à quelques jours de la date anniversaire de l’inauguration (le 4 juin), Cosquer Méditerranée passe sous le feu des projecteurs pour présenter son année en quelques chiffres.

« Cosquer Méditerranée a accueilli 800 000 visiteurs », se réjouit Renaud Muselier, président de la Région Sud, qui est le second financeur du projet. En réalité, le site touristique a accueilli 789 015 personnes, mais au vu des futures réservations, il devrait passer le cap des 800 000 pour ses un an d’ouverture. Et « ces 800 000 personnes vont rapidement devenir un million », déclare avec optimisme Renaud Muselier. La région qu’il représente, représente 70% des visiteurs français. « Une bonne nouvelle », pour Frédéric Prades, directeur de Cosquer Méditerranée, qui souhaite néanmoins orienter sa communication « vers le reste de la France ».

Une communication qui doit aussi attirer les visiteurs étrangers. Ces derniers ne représentent que 9% des visiteurs avec en tête de liste l’Allemagne, suivie par la Suisse et la Belgique. Mais Frédéric Prades n’est pas inquiet : « On va réussir à attirer les touristes étrangers, et peu à peu réduire la part de la France ». La surprise de ce bilan est la part d’enfants qui viennent visiter ce lieu archéologique « On espérait que le projet plaise aux enfants, on est bien au-delà de ce que l’on avait miser », confie Frédéric Prades.

Il faut dire que les écoles et centre de loisirs se sont succédés pour faire découvrir la grotte aux élèves. Au total, ce sont 210 644 enfants qui ont profité du site, dont 41 897 dans le cadre d’une visite scolaire. Mais Cosquer Méditerranée ne souhaite pas en rester là. Depuis quelques jours, les bambins de 3 à 10 ans peuvent profiter d’un audioguide plus ludique et adapté à leur jeune âge.

On veut répondre à l’accessibilité de tous les publics Laurent Delbos, directeur régional Kléber Rossillon

L’accessibilité est un critère important pour l’équipe en charge du site touristique. Depuis l’ouverture de la grotte, un espace dédié aux personnes en situation de handicap ou de claustrophobie a été mis en place. Mais « aux alentours du 15 juin », cet espace va monter en grade en devenant une « cabine d’exploration » qui diffusera la vidéo de la grotte originale. Des casques de réalité virtuelle seront également mis à disposition pour « permettre aux gens de se promener dans la grotte », ajoute fièrement Laurent Delbos, directeur régional Sud-est chez Kléber Rossillon.

Divers animaux se succèdent sur les parois du site préhistorique (Crédit : Cosquer Méditerranée)

« Le bilan est plutôt bon », résume Renaud Muselier. Cosquer Méditerranée vise des résultats similaires les quatre prochaines années, avant de se stabiliser aux alentours des 500 000 visiteurs par an. Les chiffres importent peu à Henri Cosquer, le plongeur qui a découvert la grotte en 1985 dans les calanques de Marseille. Il souhaite simplement « que l’histoire de cette grotte continue, car elle appartient à tous les Marseillais ».

