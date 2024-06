Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours, préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Soirée électro-peinture !



Rendez-vous le vendredi 28 juin dès 19h pour une soirée électro-peinture festive dans le cadre du festival Grands Larges. Le centre d’arts accueille trois DJ et une artiste pour une nuit de musique et live painting. Clara Cimelli, artiste parisienne, réalisera une performance de peinture en direct. Wolk, co-fondateur des collectifs PH4 et Explor, jouera une deep et melodic techno. Eddy De Mart, originaire de Marseille, ajoutera des percussions africaines à ses sets. Enfin, Téo Maldonado, artiste marseillais, fusionnera House et Deep Techno pour une expérience musicale unique.

Vendredi 28 juin à partir de 19h



Centre d’Arts Fernand Léger

1 Av. Général de Gaulle

13110 Port-de-Bouc

Les dealeuses de pépites x Nua Marseille le 29 juin

« Les Dealeuses de Pépites » est un collectif de créatrices passionnées qui promeut l’artisanat local à travers des marchés, événements et soirées, tout en explorant de nouveaux lieux à Marseille. Leur prochain marché de créateurs se tiendra sur la terrasse ombragée de Nua, en présence de huit créatrices locales, doublant leur précédente participation.

Au programme : un marché de créateurs de 11h à 19h avec décoration, bougies, accessoires et vêtements upcyclés, bijoux, flash tattoos, illustrations et céramique. La journée se prolongera avec un apéro, des planches à partager et un DJ set jusqu’à 23h, le tout sur entrée libre.

Samedi 29 juin de 11h à 23h



NUA

3 Rue de Lorette

13002 Marseille

Premier rendez-vous On air 2024

Soyez présents pour le premier rendez-vous On air de l’été sur le toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai ! Le collectif Item Artists met en avant de nouveaux talents avec une soirée aux influences house, minimale, disco et mélodique.

À retrouver face au coucher du soleil : Crâne de Poule, artiste franco-dominicaine, mélange house et techno avec des solos de piano improvisés. Saint Misère, DJ franco-camerounaise, propose un mix de house, trance et breaks influencé par le jazz et les musiques africaines. SMIB, prêcheur de house italo-disco, partage sa passion et ses productions marseillaises.

Les 29 juin, 26 juillet et 7 septembre de 19h30 à 23h30



Toit-terrasse de la Friche de la Belle de Mai

41 Rue Jobin

13003 Marseille

De l’art dans les vignes…



Du 29 juin au 1er octobre, le Domaine Oddo Vallon des Glauges présente Cybèle, sa première exposition d’art contemporain, avec les commissaires d’expositions Margaux Plessy et Raphaël Isvy. Cette déambulation artistique en plein air, au cœur des Alpilles, met en scène des sculptures d’artistes internationaux comme Bernar Venet, DRIFT, Carlos Cruz-Diez, Joël Andrianomearisoa, Ryan Schneider, David Nash, Tia-Tuy Nguyen, et Refik Anadol. En partenariat avec Galleria Continua et autres galeries prestigieuses, l’événement réunit journalistes et acteurs clés autour d’œuvres spectaculaires. Les visiteurs pourront déguster les vins du domaine et profiter d’un cocktail sur la terrasse avec vue sur le massif des Alpilles. Une expérience unique à ne pas manquer.

Du 29 juin au 1er octobre



Vallon des Glauges

Voie d’Aureille

13430 Eyguières

Les Cabanes du Port



Les Cabanes du port reviennent pour leur quatrième édition, attirant chaque été plus de 130 000 visiteurs. Du 28 juin au 25 août, ce village de restauration en bord de mer proposera une offre culinaire variée chaque soir. Neuf restaurateurs et un food-truck seront présents, renforcés par deux autres food-trucks le week-end.

Nouveauté 2024 : chaque jeudi de 18h30 à 20h30, l’« Apéro après le boulot » offrira une ambiance festive et musicale. Un marché nocturne animera les abords des Cabanes du mardi au dimanche.



L’ouverture de la saison, en présence du maire René Raimondi et d’autres élus, se tiendra le vendredi 28 juin à 18h30 avec un repas offert pour découvrir les spécialités locales.

Du 28 juin au 25 août



Les Cabanes du port

13270 Fos-sur-Mer

Sos Méditerranée met le cap sur le Couvent Levat ce dimanche 30 juin !



Ce dimanche 30 juin à 14h00, l’ONG SOS Méditerranée organise la première édition de Cap Massilia au Couvent Levat à Marseille. Les jeunes bénévoles informeront et sensibiliseront le public sur le thème « jeunesse naufragée » jusqu’à 22h. L’événement propose des stands, expositions, jeux, ateliers, une table ronde avec des experts, et des DJ sets pour rendre visible la situation des jeunes rescapés en Méditerranée. L’accès est libre avec restauration sur place. Pour plus d’informations, contactez Adèle Simon ou les bénévoles de l’antenne marseillaise.

Dimanche 30 juin à 14h



Couvent Levat

52 Rue Levat

13003 Marseille

