Après la logistique, le transport aérien et l’espace, les médias, les biocarburants… la CMA CGM investit dans l’industrie solaire avec le projet Carbon sur Fos. L’entreprise lyonnaise projette l’implantation d’une giga usine sur les bassins ouest du port de Marseille-Fos pour produire 5 gigawatt de cellules photovoltaïques et 3,5 GW de modules photovoltaïque à partir de 2025. « Je confirme la volonté de participer à ce projet en investissant aux côtés d’autres investisseurs », annonce Rodolphe Saadé, le président de la compagnie maritime, lors du déplacement d’Emmanuel Macron à la gare maritime de Marseille jeudi 28 juin pour évoquer le futur du port. Carbon chiffre cette implantation à 1,5 milliard d’euros d’investissement global et espère créer 3 000 emplois directs et indirects.

Emmanuel Macron échange avec des élus et des acteurs locaux au port de Marseille Fos pic.twitter.com/91vdB4Gj7k — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) June 28, 2023



À travers son fonds Énergies créé en septembre 2022 , CMA CGM dispose d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros d’investissements. En six mois, le fonds a investi dans plus de 30 projets tels que Salamandre aux côtés d’Engie pour la production de biométhane sur le port du Havre ou dans les startups NetZero, spécialisée dans la capture du carbone, Earthwake qui transforme les déchets plastiques en carburant et TreaTech pour la production de gaz à partir des déchets liquides. Il a en outre pris des participations dans le fonds HY24 spécialisé dans le développement de l’hydrogène ou encore le fonds Swen Capital, spécialisé dans les carburants durables.

Outre l’investissement de CMA CGM dans Carbon, le groupe a également été évoqué lors du séjour d’Emmanuel Macron dans son implication dans la création d’une « école de l’économie bleue » qui formera « des centaines, voire des milliers de jeunes des quartiers Nord » aux métiers portuaires. Cette école serait située à L’Estaque, selon les annonces présidentielles.

