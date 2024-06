Terre de festivals, la Provence est loin d’être seulement le rendez-vous des vacanciers venus chercher le soleil et sa mer azur. D’Arles et ses Rencontres de la photographie annuelles, d’Avignon et son festival qui ouvre les portes de la ville et des imaginaires, de la Roque d’Anthéron et sa programmation enchanteresse au rythme des notes de piano, des Chorégies d’Orange, qui transportent les fans de musique classique à travers les siècles, jusqu’à la Villa Carmignac, comme intemporelle sur l’île de Porquerolles… le territoire regorge de propositions culturelles en été. Outre ces rendez-vous devenus « rituels », l’offre se diversifie d’un bout à l’autre de la région.

Dans ce nouveau guide local, la rédaction de Gomet’ a recensé une sélection de sorties, d’expositions, de festivals et manifestations culturelles et détente pour cet été 2024 en Provence et dans la région. Bel été !

> Nos sélections sorties et loisirs