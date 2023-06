Share on Facebook

Il avait eu droit à un orage au Pharo en septembre 2021. C’est cette fois sous le souffle du Mistral qu’Emmanuel Macron a prononcé un discours depuis la place d’armes du Fort Saint-Jean, à côté du Mucem, mardi 27 juin au soir. Un discours qui a démarré avec plus d’une heure de retard, le Président ayant tenu à s’attarder d’abord lors de l’inauguration de la réplique de la grotte Cosquer, la voisine de l’esplanade du J4, Cosquer Méditerranée puis dans le célèbre musée pour « féliciter Rudy Ricciotti pour le geste architectural d’une décennie » mais aussi pour saluer le nouveau président Pierre-Olivier Costa, ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron.

Emmanuel Macron avec Henri Cosquer, Geneviève Rossillon, Rima Abdul Malak, les parlementaires et Renaud Muselier (crédit Régis Cintas Flores).

De Rodolphe et Tanya Saadé… à Pablo Longoria

Entouré par de très nombreuses personnalités (500 personnes invitée environ) du monde politique, économique, culturel et sportif, à commencer par la ministre de la culture Rima Abdul Malak, des anciens ministres Christophe Castaner (GPMM) et Françoise Nyssen (Actes Sud), le maire de Marseille Benoît Payan, le président de la Région Renaud Muselier ou encore la présidente de la Métropole, Martine Vassal, de nombreux députés, dirigeants d’entreprises – notamment Rodolphe et Tanya Saadé (CMA CGM), Antoine Metzger (NGE), Philippe Veran (Biotech Dental), Olivier Marchetti (Provence Studios), Nicolas Jeuffrain (Tenergie), Roland Gomez (Proman), Emilie de Lombarès (Onet), Kevin Polizzi (Unitel)… – responsables de réseaux (CCIAMP, Top 20, UPE 13, Adie, Cap au nord, UMF…) , du réalisateur Cédric Jiménez ou encore du président de l’OM Pablo Longoria, le chef de l’Etat a prononcé un discours résolument tourné vers la Méditerranée.

Accélérer sur l’axe portuaire Rhône-Méditerranée

Emmanuel Macron commence par évoquer le Grand port maritime de Marseille. Il annonce ainsi le déblocage d’une enveloppe de 150 millions d’euros pour accompagner le plan d’électrification des navires à quai, intitulé « Escales zéro fumée » emmené par la Région Sud. Il réitère en outre le projet « d’Haropa du Sud » par la jonction des ports de Marseille et Lyon, grâce à la continuité d l’axe Rhône Saône. Il évoque également l’importance de développer le ferroviaire sur la zone portuaire.

Développement des énergies renouvelables et du numérique

« Je crois au “en même temps” : nous pouvons avoir de l’ambition tout en étant écologique » affirme Emmanuel Macron. Le président de la République entend pour cela faire de Marseille « une place forte des énergies renouvelables.» Il fait notamment référence au projet d’usine de panneaux photovoltaïques de Carbon qui doit s’implanter à Fos.

Il revient en outre sur le projet de pipeline hydrogène H2Med qui partirait du Portugal pour rallier Marseille par l’Espagne pour ensuite recouper le sillon rhodanien jusqu’à la Bavière.

Emmanuel Macron encense aussi Marseille en tant que « capitale du numérique » européenne. « Marseille, 7e hub mondial en terme d’accueil de câbles numériques, a un trésor entre les mains. » Le Président souhaite donc continuer dans cette voie.

Le projet Odysséo maintenu

Alors qu’il semblait enlisé, fautes de nouvelles annonces, Emmanuel Macron a bien confirmé la poursuite du projet Odysséo : « Nous souhaitons que pour 2024 le projet puisse entrer au Port et que nous puissions parachever ce formidable lieu de culture, d’éducation et d’écologie. »

Françoise Nyssen (Actes sud – Odysséo, Cyprien Fonvielle (Neede Odysséo) et Pierre-Olivier Costa (Mucem). Crédit Gomet’

Toujours côté culture, Emmanuel Macron promet l’acheminement à Marseille d’oeuvres issues des collections du Centre Pompidou et du Louvre à Paris. Il annonce également un partenariat entre le Mucem et d’autres musées méditerranéens pour faire circuler les oeuvres mais aussi pour créer des résidence d’artistes.

Ecole de l’économie bleue et accélération du fonds Maghreb

Côté économie, Emmanuel Macron met à contribution l’université d’Aix-Marseille pour la création d’une « école de l’économie bleue » qui formera « des centaines, voire des milliers de jeunes des quartiers Nord » aux métiers portuaires. Cette école serait située à L’Estaque, selon les annonces présidentielles, et accompagnée par le groupe CMA-CGM.

Emmanuel Macron revient en outre sur ses annonces faites lors du forum des mondes méditerranéens en février 2022 : il souhaite ainsi l’accélération du fonds Maghreb de 100 millions d’euros qui permet aux entrepreneurs français de monter des projets de l’autre côté de la rive. Il exhorte les entrepreneurs « issus de la diaspora » à monter des projets. Concernant son autre annonce du Forum des mondes méditerranéens, l’académie des talents, jusqu’alors itinérante mais qu’il souhaite « arrimer à Marseille. »

Enfin, le Président souhaite le lancement d’une « saison méditerranéenne » en 2026 pour mettre à l’honneur les artistes, les entrepreneurs, les innovateurs pour « faire émerger des projets communs de toutes les rives de la Méditerranée. »

