Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Lancement des escales culturelles estivales de Miramas : la Cie Carabosse enflamme le lac Saint-Suspi !

Compagnie Carabosse_D’Arbre en arbre

Miramas, désignée capitale provençale de la culture 2024 par le Département des Bouches-du-Rhône, accueillera cet été de nombreux événements culturels. Parmi eux, le 44e Festival international de piano de La Roque d’Anthéron et le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence organiseront des représentations inédites à Miramas.

Ce week-end des 7 et 8 juin, c’est la Compagnie Carabosse qui présentera le spectacle immersif “D’arbre en arbre” au lac Saint-Suspi, avec des projections et des performances musicales. Le maire Frédéric Vigouroux et Paulette Arnaud, adjointe à la culture, inaugureront ces escales culturelles estivales le 7 juin à 21h, qui marqueront aussi le dévoilement de l’œuvre éphémère “Nuage” de Guillaume Barth sur le plan d’eau Saint-Suspi.

Vendredi 7 juin et samedi 8 juin



Miramas

Le Grand Bain au Pathé Joliette



La quatrième édition du projet éducatif “Le Grand Bain” se déroule le samedi 8 juin au cinéma Pathé Joliette. Ce programme, initié par l’association CitizenCorps, jumelle des classes de diverses écoles marseillaises pour favoriser les échanges et la mixité sociale. Lors de cette matinée, 1000 participants assisteront à des ateliers, des représentations thématiques, et à la diffusion d’un film et d’un podcast réalisés par les élèves.

Le projet vise à renforcer les « compétences du 21ème siècle », telles que la créativité et la coopération, tout en créant des liens entre les élèves de différents quartiers. Soutenu par de nombreux partenaires locaux, “Le Grand Bain” a pour objectif de promouvoir la cohésion urbaine et territoriale.

Samedi 8 juin à 10h



Cinéma Pathé Joliette

54 Rue de Chanterac

13002 Marseille

Rencontres autour de l’innovation maritime & l’économie bleue



L’Institut des Sciences de l’Océan organise la 2e édition de l’Ocean Day le samedi 8 juin de 10h30 à 16h à Marseille Capitale de la Mer. Cet événement, dont la date coïncide avec la Journée Mondiale des Océans, réunit étudiants, acteurs académiques et socio-économiques des filières marines pour explorer les métiers d’avenir et l’innovation maritime. Les ambitions sont de faciliter l’orientation professionnelle des étudiants et de favoriser le dialogue interdisciplinaire pour enrichir les formations en économie bleue.

La journée comprendra des ateliers d’intelligence collective pour identifier et proposer des solutions aux défis majeurs du secteur. Interviendront notamment Vincent Gay, François Alexandre Bertrand, Marie-Dominique Champloy, et Jade Saez.

Samedi 8 juin de 10h30 à 16h



Marseille Capitale de la Mer

3 Quai du Port

13002 Marseille



> Plus d’informations

Avant-première : L’école du polyhandicap par Georges Saulus

L’avant-première nationale du film “L’école du polyhandicap par Georges Saulus” se se déroule vendredi 7 juin au Cinéma de l’Alhambra. Réalisé par Juliane Dind, ce film explore les enseignements reçus par Georges Saulus de personnes polyhandicapées.

George Saulus, médecin psychiatre et philosophe, partage son parcours et ses réflexions éthiques sur la dignité humaine, la conscience de soi, et le temps. Destiné à un large public, le film sensibilise aux enjeux de la protection des plus vulnérables.

Vendredi 7 juin 2024 de 15h00 à 18h00



Cinéma de l’Alhambra

2 Rue du Cinéma

13016 Marseille

Vide dressing Les Filles du Camas x Centre Valentine

Le 8 juin, le Centre Valentine organise son 4ème Vide Dressing en collaboration avec les Filles du Camas, mettant en avant la seconde main de manière éco-responsable. Cet événement promet un moment convivial avec des marques à petit prix, des animations beauté, et l’aide d’une personal shopper.

Les visiteurs pourront chiner parmi des centaines de vêtements et accessoires mode proposés par des influenceuses marseillaises. De plus, un stand du Secours Populaire permettra de faire des dons de vêtements en bon état, avec une carte cadeau de 10€ offerte pour 5kg de vêtements apportés. L’entrée est gratuite et les achats se font en espèces.

Samedi 8 juin de 10h à 18h30



Centre Valentine

Rte de la Sablière D2

13011 Marseille

Élections Européennes



Les élections européennes se déroulent le 9 juin 2024, selon les règles électorales de chaque pays. En France, le scrutin aura lieu le dimanche 9 juin 2024 (le samedi 8 juin pour les Amériques et les Caraïbes). Les députés européens y sont élus au suffrage universel direct à un tour.

Avant chaque élection, la composition du Parlement européen est ajustée en fonction des données démographiques les plus récentes. Le 13 septembre 2023, les eurodéputés ont approuvé l’augmentation du nombre de sièges de 705 à 720 pour la prochaine législature. Cette nouvelle répartition affectera douze pays de l’UE, incluant la France qui gagnera 2 sièges supplémentaires, portant son total à 81 députés.

Par ailleurs, une soirée électorale “Besoin d’Europe” aura lieu le dimanche 9 juin 2024 à partir de 19h à Marseille au Mund’Art et à Aix-en-Provence à La Mado.

Dimanche 9 juin 2024



> L’actualité des élections européennes à suivre dans notre rubrique politique

> Plus d’informations

Exposition : Fantômes. le livre des questions



L’installation et performance Fantômes. Le livre des questions présente des photographies anciennes issues de la collection privée de Gustavo Giacosa et Fausto Ferraiuolo. Ces images, majoritairement d’auteurs inconnus, capturent des couples jouant avec le regard du photographe, partageant leur intimité avec audace et gaieté au-delà des conventions de genre.



La performance invite les spectateurs à vivre une expérience unique, immersive et poétique : assembler les pages d’un livre imaginaire contenant les questions que les fantômes poseraient aux vivants.

Samedi 8 juin 2024 de 11h à 13h / de 14h à 16h / de 17h à 19h.



Chapelle des Andrettes

41-46 rue Cardinale

13100 Aix-en-Provence