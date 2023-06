Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La région Provence-Alpes-Côte d'azur est très prisée des plaisanciers et plus spécifiquement de ceux qui possèdent un yatch, quand vient la période estivale. Une attractivité qui profite économiquement au territoire : ainsi, la présence des yachts en région Sud génèrerait plus d'un milliard d'euros de revenus et 10 200 emplois directs, soit le même poids…