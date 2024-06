Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et Agnès Rampal, présidente de l’Agence des villes et territoires méditerranéens (Avitem), ont signé vendredi 31 mai à Marseille une convention de partenariat qui officialise la collaboration entre ces deux acteurs de la coopération en Méditerranée.

L’Institut de recherche pour le développement (lire notre interview de Valérie Verdier), basé à Marseille, « contribue à renforcer la résilience des sociétés face aux bouleversements globaux. » Présent dans plus de 50 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Pacifique, ainsi que dans les Outre-mer, il réalise des recherches notamment sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

L’Agence des villes et territoires méditerranéens durables



L’Agence des villes et territoires méditerranéens durables (Avitem) est un organe de coopération au service du développement urbain et territorial durable et intégré en Méditerranée, basé à Marseille. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui associe l’État français (via le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Transition écologique) et des collectivités territoriales françaises (Région Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole Nice-Côte d’Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence et Ville de Marseille) ainsi que l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée.

Renforcer la coopération scientifique et technique

Le contenu de ce partenariat entre l’IRD et l’Avitem est décliné dans une convention-cadre qui prévoit les principales actions de collaboration pour les cinq années à venir. Il est notamment question d’organiser et de participer conjointement à des manifestations telles que des séminaires, des journées d’études ou des colloques. Les deux partenaires s’engagent également à mettre en œuvre des projets de diffusion des connaissances auprès du grand public, par le biais de manifestations ou d’actions pédagogiques. Enfin, ils prévoient de déployer des outils communs, sur le modèle de l’atelier métropolitain par exemple.

