C’est un véritable casse-tête pour les parents d’élèves comme pour les professeurs depuis la rentrée 2022 : le protocole sanitaire appliqué dans les écoles et établissements scolaires en cas de covid-19, qui a déjà été modifié trois fois par le gouvernement depuis son entrée en vigueur.

Pour accompagner les principaux concernés par ces mesures – chefs d’établissements, parents, enseignants – et veiller à la bonne application du protocole, la préfecture des Bouches-du-Rhône annonce mercredi 12 janvier la création d’une cellule départementale dédiée. Cette cellule tripartite, co-gérée par la préfecture, l’agence régionale de santé (ARS) et la direction départementale des services de l’Education nationale, doit notamment permettre l’accompagnement des chefs d’établissement dans la sécurité des élèves et la relation avec les familles. Mais elle vise aussi à assurer un suivi quotidien des absences des personnels dans les écoles et, si besoin, à adapter le protocole de dépistage. En ce sens, la cellule aura pour mission de renforcer l’offre locale en autotests afin d’assurer le bon fonctionnement du protocole sanitaire actuel. En effet, face à la demande quotidienne générée par ce protocole, des pénuries ont été constatées dans les pharmacies. La préfecture précise que l’ARS « mobilise le réseau des grossistes répartiteurs et des pharmacies d’officine » pour répondre à la demande d’ici la fin de la semaine.

Des pharmacies parfois débordées par l’afflux de la demande (Crédit archives Gomet’).

Une grève du personnel enseignant prévue jeudi 13 janvier

Le dernier protocole en date, annoncé lundi 10 janvier par le Premier ministre sur le plateau de France 2, prévoit qu’en cas de détection d’un cas de covid-19 dans une classe, tous les enfants de la classe doivent réaliser au total trois tests : un (PCR, autotest ou antigénique) le jour de la détection du premier cas, et deux autres à J+2 et J+4, accompagné d’une attestation sur l’honneur des parents sur le résultat négatif des tests. Par ailleurs, les parents devront attendre la fin de la journée pour récupérer leur enfant et n’auront plus, comme cela était le cas avant, à venir le chercher en milieu de journée.

Le protocole sanitaire à l’école sera simplifié :

– si un cas positif est détecté dans une classe, les élèves pourront y rester jusqu’à la fin de la journée

– 3 autotests négatifs suffiront pour les cas contacts

La cellule annoncée par la préfecture s’ajoute une autre déjà créée en décembre 2020, composée de médecins scolaires, dont le rôle est avant tout de répondre aux questions des différents acteurs et de gérer rapidement les signalements de cas de covid-19 parmi les élèves ou le personnel dans les écoles. Un dispositif qui n’a pas suffi à calmer le sentiment d’incompréhension des parents comme des enseignants. Un mouvement de grève national est en effet prévu par ces derniers jeudi 13 janvier afin de protester contre ces nouvelles mesures.

Covid-19 : taux d’incidence en hausse chez les moins de 15 ans, les 15-29 ans les plus touchés

Les masques sont à nouveau obligatoires dans les rues (Crédit archives JYD/Gomet’).

En pleine cinquième vague de covid-19, le taux d’incidence départemental continue de croître : à ce jour, il se chiffre à 2744 cas pour 100 000 habitants. Ce taux a doublé depuis la semaine dernière parmi les moins de 15 ans (2649 cas pour 100 000 habitants). Mais c’est la tranche des 15-29 qui est sans conteste la plus touchée par la recrudescence des cas, avec 4895 contaminations pour 100 000 habitants. En parallèle, souligne la préfecture, le taux de dépistage est lui aussi en forte hausse, en particulier chez les plus jeunes (20 081 personnes testées pour 100 000 habitants).

En complément du dépistage et de la vaccination, la préfecture rappelle les mesures d’aides financières apportées aux collectivités par le ministère de l’Education nationale pour encourager le déploiement de campagnes de mesures de CO2 dans les établissements scolaires.

