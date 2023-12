Share on Facebook

Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs en Provence et ailleurs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

La bibliothèque de l’Alcazar fait sa braderie !

Venez chiner romans, beaux livres, bandes dessinées, des livres pour enfants, des documentaires sur les pays, l’histoire, les sciences, la Provence à l’Alcazar ! Comme chaque année, les bibliothécaires font du tri dans leurs rayonnage et retirent des livres de leurs étagères. Exit les livres abîmés qui partent au recyclage, les livres en bon état donnés aux associations qui en font la demande.

Du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre 2023.

Jeudi 30 novembre de 13h à 18h – vendredi 1er décembre de 13h à 20h – samedi 2 décembre de 13h à 18h



3e étage

58 cours Belsunce

13001 Marseille

La Science taille XX elles

Dans ce format grand débat, l’Échapée inattendue du CNRS propose un échange autour de l’importance des modèles féminins dans les sciences entre des scientifiques pour débattre, expérimenter, explorer, échanger avec le public. En effet, en France, les filles représentent 30% des inscrits en classe préparatoire scientifique. Une sous-représentation qui est stable voire s’aggrave selon les disciplines, qui conduit à accentuer les Inégalités salariales et peut mener à des protocoles de recherches biaisés ou non-représentatifs.

Seront présents :

Isabelle Régner , professeure des universités à Aix-Marseille Université, chercheuse au Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), directrice du Centre des sciences sociales pour les sciences.

, professeure des universités à Aix-Marseille Université, chercheuse au Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), directrice du Centre des sciences sociales pour les sciences. Marianne Blanchard , maîtresse de conférences à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, chercheuse au Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir (CERTOP).

, maîtresse de conférences à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, chercheuse au Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir (CERTOP). Louis-Pascal Jacquemond , historien, enseignant à Sciences Po, inspecteur d’académie.

, historien, enseignant à Sciences Po, inspecteur d’académie. Thomas Breda, chargé de recherche CNRS au laboratoire Paris Jourdan sciences économiques (PJSE)

Ce débat s’inscrit en ouverture de l’exposition photographique La Science taille XX elles qui met en lumière les scientifiques d’aujourd’hui pour inspirer celles de demain, en célébrant le rôle de 48 femmes scientifiques dans la recherche.

Samedi 2 décembre – de 17h à 19h. Entrée libre.



Salon du vin au féminin !

L’association Attire d’Elles, qui promeut la place de la femme dans notre société et a pour objectif de visibiliser les femmes vigneronnes, organise ce week-end le Salon du vin au féminin.. à Salon.

Des vigneronnes de toute la France exposeront leur cuvée et les proposent à la vente, en parallèle d’ateliers-conférences ou de jeux pour gagner les crus des vigneronnes. Le sommelier Alfredo Antonio tiendra notamment un atelier avec pour thème « Comment fait-on de grands vin rouge ? » avec une dégustation de trois cépages ce samedi 2 décembre 2023 à 18h30 sur inscription.

> Détails et inscription à l’atelier



Cercle des arts

Rue des fileuses de soie

Salon-de-Provence

La fête du santon en pays d’Aubagne et de l’étoile

Crédit : Marc Munari.

Le savoir-faire et la tradition des maîtres-santonniers seront mis à l’honneur pour la Fête des santons ce week-end à Aubagne ! Sous un chapiteau chauffé, des nombreuses animations seront proposées : démonstration de tournage de l’École de céramique d’Aubagne, la possibilité de se faire offrir une coupelle ou des étoiles en argile, un atelier moulage de santons avec le maitre santonnier Robert Maurin ou encore la dégustation de santons en chocolat.

Les enfants pourront aussi rédiger soigneusement leur lettre au père Noël puis la déposer dans un chalet dédié. Cette fête se tient à deux pas du marché aux santons et à la céramique qui se déroule durant tout le mois de décembre. Le marché est ouvert tous les jours sauf le 25 décembre sur le cours Foch.

Esplanade De Gaulle

13400 Aubagne

Les courses Saussetrail et Saussetoise !

Le club de course à pied Courir à Sausset revient ce week-end avec son évènement à Sausset comprenant deux parcours : le Saussetrail et la Saussetoise ! Le trail comprend 27 kilomètres avec 1100m de dénivelé positif, la Sausettoise, elle, est une course nature de 13 kilomètres avec 360m de dénivelé positif.

Le départ aura lieu à 9h pour le trail, pour un tarif de 35€ avec repas offert dans une limite de 250 coureurs. Pour la sausettoise, le départ s’effectuera à 9h30, pour un tarif de 17€ et un repas payant, dans une limite de 450 coureurs. Les départs sont prévus gare de Sausset-les-pins ! Allez go !

Le retrait des dossards peut s’effectuer le samedi 2 décembre de 15h à 18h et le jour-même de la course à partir de 7h.

Dimanche 3 décembre

De 9h à 13h



> Plus de détails

> Inscriptions

Un dimanche aux Aygalades spécial Noël !

Comme chaque premier dimanche du mois, c’est marché, conférence sauvage et une performance artistique à la Cité des Arts de la rue ! Un rendez-vous curieux et gourmand avec de 10h à 16h, un marché des producteurs locaux avec la présence du restaurant Bel Assiette, une performance muraliste avec l’artiste GLP, une balade sonore dans le jardin de la cascade des Aygalades, une loterie vintage et un stand pour tous les artistes-marins !

À 11 heures, Pauline Bacquaert, donnera à entendre le troisième et dernier épisode de son podcast « Ce qu’il faut pour sortir la tête de l’eau ». L’artiste et chercheuse à l’université libre de Bruxelles qui enquête sur l’accessibilité de l’eau en ville à Marseille, nous raconte dans cet opus les manières de se laver en ville, d’hier à aujourd’hui. À partir de 14h30, ce sera au tour de Patrice Jouffroy, alias Monsieur Patrick, d’offrir une dégustation-démonstration avec le vin comme prétexte pour parler de ses douleurs internes, des femmes, du langage…

> Détails et programme



Cité des Arts de la Rue

225 avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille