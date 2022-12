Share on Facebook

Un aquarium potager pour profiter de la nature à domicile ? Oui c’est possible grâce à l’aquaponie et à l’équipe de Théophile Gallardo, co-fondateur d’Aquapouss’. La société marseillaise produit des aquariums avec, au-dessus de l’eau, un bac de culture alimenté par un système de pompes : les déchets des poissons alimentent en nutriments organiques les plantes, ces dernières elles permettent de filtrer l’eau.

L’entreprise est en plein développement avec six collaborateurs. « Notre volonté est de jouer un rôle social et environnemental » explique le dirigeant qui travaille notamment avec des Esat. Il souhaite désormais industrialiser le produit à partir de 2023. Matthieu Capuono, notre partenaire intervient afin de donner ses conseils et répondre à la question cruciale de l’optimisation de la trésorerie. Le check-up de la start-up avant le grand décollage, c’est dans Data Room !

Matthieu Capuono (Crédit photo JY Delattre)

