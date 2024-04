Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Fête de la Ruralité à la Foire de Brignoles (83)

Forêt Modèle de Provence, initiée par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous convie à un événement pour célébrer la ruralité, où sont orchestrées diverses animations. L’objectif est de mettre en valeur et de protéger notre Provence verte !

Agriculteurs, maraîchers, forestiers et chasseurs, fiers et passionnés, présenteront leurs initiatives pour produire une alimentation de qualité via les circuits courts et protéger nos ressources naturelles dans le village des solutions. Démonstration d’estampes sur bois, découverte de nos essences forestières, sculpture à la tronçonneuse… des tables-rondes, ateliers pour les adultes et les enfants ainsi que des jeux sont mis en place pour l’occasion.

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril



Foire de Brignoles

Place Gros Gérau

83170 Brignoles



> Plus de détails

Rendez-vous avec Marcel…



L’Office de Tourisme d’Aubagne et du Pays de l’Étoile vous convie chaleureusement à participer au week-end spécial « Rendez-vous avec Marcel » ce samedi 20 et dimanche 21 avril, marquant le 50eme anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol.

Au programme : des circuits guidés urbains « d’Aubagne à La Treille », un jeu de piste au pied du Garlaban, un quizz en forme de course d’orientation, un escape game, ainsi que des conférences diverses. Le dimanche, six départs de randonnées thématiques sont prévus, autour des « sites de tournages et anecdotes » ou encore du « Petit Marcel, cinéaste en herbe »… Les musées Maison Natale et Petit Monde seront gratuits pour tous pour l’occasion.

Les inscriptions sont obligatoires sur le site. Les places sont limitées, réservez dès maintenant pour rendre hommage particulier à Marcel Pagnol.

Samedi 20 et dimanche 21 avril



Ville d’Aubagne



> Inscriptions et réservations

La maison du vélo ouvre ses portes à Marseille Blancarde



La Mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille, en collaboration avec les associations Excelsior, Cyclotopia, et le collectif Vélos en Ville, vous convie à l’inauguration de la Maison du Vélo Marseille Blancarde, un espace inter-associatif dédié aux diverses pratiques du vélo. Cet événement se déroulera le samedi 20 avril de 11h à 17h au 32 rue Yves Chapuis.

Au programme : une inauguration suivie d’un buffet, un atelier d’auto-réparation proposé par Vélos en Ville, un café et un petit concert dans le jardin par le Groupetto, ainsi qu’un partage d’expériences autour du voyage à vélo. Vous pourrez également participer à une balade thématique dans le quartier avec Cyclotopia.

Tout au long de la journée, de 11h à 17h, diverses présentations des activités et des associations du lieu seront organisées, ainsi que des ateliers, des essais de home-trainer, des jeux de société collaboratifs, des sessions de sensibilisation à la sécurité routière et une présentation d’une bibliothèque cycliste.

Samedi 20 avril de 11h à 17h



Maison du Vélo Marseille Blancarde

32 rue Yves Chapuis

13004 Marseille

Fresque du climat géante à Marseille



« L’épopée du climat » arrive à Marseille le samedi 20 avril, après avoir rencontré le succès dans plusieurs grandes villes françaises. Cet événement, qui vise à sensibiliser le public sur les enjeux du changement climatique, se tiendra à l’Épopée, dans les anciennes usines Pernod Ricard, dans le 14ème arrondissement de Marseille. De 13h30 à 17h, les participants auront l’occasion de participer à la Fresque du Climat, un atelier collaboratif animé par une équipe de 40 bénévoles. L’objectif est de stimuler la créativité et les discussions constructives pour favoriser la transition vers des actions concrètes au quotidien.

L’accès à l’événement est gratuit mais nécessite une inscription préalable afin de garantir l’inclusivité. Une version spéciale « fresque junior » est prévue pour les familles, et l’événement sera proposé dans plusieurs langues pour accueillir un public diversifié. Des rafraîchissements seront disponibles sur place pour créer un espace convivial.

En encourageant la collaboration et l’action collective, cet événement aspire à inspirer des changements durables dans la vie quotidienne des participants, contribuant ainsi à un avenir plus durable pour Marseille et au-delà.

Samedi 20 avril de 13h30 à 17h



L’Épopée

6 Rue Berthelot

13014 Marseille

Les Nuits du Château La Coste



Découvrez la première édition des Nuits [en Mouvement] au Château La Coste ! Le samedi 20 avril 2024, plongez dans une expérience artistique inédite, entre vignes et art contemporain. Trois boucles, à travers le potager du domaine, au coeur du centre d’art et dans les vignes sont proposées avec, au long du parcours : un spectacle d’équilibre sur cannes, un duo d’isolation de cerceau et des acrobaties. Les départs s’effectueront de 17h30 à 18h30.

Samedi 20 avril à partir de 17h30



Château La Coste

2750 route Cride

13610 Le Puy Sainte Réparade

Les Bikers ont du coeur



Le Point rose vous invite à la seconde édition de sa balade à moto ce dimanche à 10h ! La randonnée caritative débutera à Cabriès, commune du Point rose, et se terminera au Domaine de Conclué à Istres, où sera installée la Maison du Point rose.



La participation est de 5€ par casque, au bénéfice du Point rose. Un accueil café sera proposé à partir de 9h à Calas, et un food truck vous attendra à l’arrivée. Le Point rose est une association qui accompagne les personnes confrontées à la fin de vie d’un enfant et au deuil d’un enfant.

Dimanche 21 avril – 9h



L’Oustau per touti

Avenue René Cassin

13480 Calas



> Infos et réservations auprès de Marlène au 06 09 88 69 39