Pour cette nouvelle émission de Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 17 avril Christian Sylvain, président de l’association Brigade anti-gaspi, fondée en 2017 et localisée au technopôle de l’Arbois, à Aix-en-provence. L’association organisait du 7 au 9 avril dernier au parc Rambot d’Aix-en-provence la 4e édition édition de son « Salon anti gaspi » qui était organisé dans un format légèrement différent : « Le salon anti gaspi s’appellera désormais “Les rencontres de l’économie circulaire” » explique Christian Sylvain. Derrière ce changement de nom, la volonté de donner un côté plus grand public et moins business à l’événement, mais aussi de changer les idées reçues. « Lorsqu’on parle de gaspillage, les gens pensent immédiatement à l’alimentaire. Or, le gaspillage est bien plus large. Nous voulons sensibiliser à cela », poursuit Christian Sylvain sur le plateau de BFM Marseille Provence. A côté de cette manifestation, la brigade anti-gaspi mène aussi des actions tout au long de l’année. Elle est notamment en discussion avec la mairie d’Aix pour mettre en œuvre une opération pilote de sensibilisation au gaspillage au sein d’une école prochainement. « L’éducation des enfants est primordiale pour changer les habitudes », rappelle le président de la brigade anti-gaspi.

Côté actualité, le projet d’extension de l’aéroport Marseille-Provence continue de faire du remous auprès des ONG qui dénonçaient une nouvelle fois, jeudi 13 avril dernier, la pollution induite par cette extension. En effet, l’aéroport prévoit d’accueillir plus de 4 millions de passagers supplémentaires en 2045. Les ONG dont Aviactions, Les oiseaux de passage et le collectif de lutte contre l’extension de l’aéroport Marseille Provence, s’appuient sur une étude qui nuance l’impact économique de cette extension, en plus de rappeler les inégalités sociales et l’impact écologique de la circulation des avions. Elles demandent notamment la réduction du trafic aérien, seule solution accessible immédiatement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sophie Hébrard teste en direct la sauce au piment habanero de Crukles (crédit : BFM Marseille Provence)

En objet de la semaine, Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, présente la nouvelle gamme de sauces piquantes de l’entreprise Crukles, à base de piment de Provence et de légumes bio. Quatre parfums composent actuellement la gamme : agrumes, sauce provençale, barbecue et piment habanero. En direct sur le plateau, Sophie Hébrard, de BFM Marseille Provence teste la plus relevée … Effet pimenté garanti !

