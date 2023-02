C’est le début des vacances pour les Provençaux ! Profitez de ce premier week-end pour découvrir la belle exposition Alexandrie au Mucem, manger (encore et toujours) des oursins ou passer une journée le nez en l’air pour admirer le cirque féérique dans les rues de Marseille.

Alexandrie au Mucem

C’est le premier week-end pour découvrir la nouvelle exposition du Mucem « Alexandrie : futurs antérieurs » dont les lettres sont collées sur la robe de verre du Mucem. Cet accrochage est dédié à la ville d’Alexandrie en Egypte et revisite l’histoire et le présent de la ville. La recherche archéologique est mêlée à l’art contemporain qui traverse le temps et fait une passerelle entre le patrimoine de la vieille ville et ses caractéristiques modernes. Vous y verez des artefacts (objets fabriqué par l’homme découvert dans des fouilles archéologiques) entre la fondation de la ville par Alexandre le Grand (331 av. J.-C.) et l’avènement du christianisme (381 apr. J.-C.). L’exposition s’intéresse aussi à l’Alexandrie contemporaine, marquée par une constante érosion écologique, sociale et politique. Découvrez le talent de 16 artistes contemporains (peintures, photographies, sculptures, installations audiovisuelles) dont trois oeuvres ont spécialement été conçues pour l’exposition. « Alexandrie : futurs antérieurs » est à voir jusqu’au 8 mai.

> Détails

La fête foraine à Aix-en-Provence

Quelle activité plus rigolote pour les petits d’aller s’amuser à la fête foraine ? La traditionnelle Fête Foraine revient chaque année à la fin de l’hiver pour réchauffer les coeurs. Elle ouvre ses portes du 11 février au 19 mars 2023 sur le parking du stade Carcasonne à Aix-en-Provence. Plus de 80 attractions et manèges sont accessibles pour petits et grands. Les vacances c’est aussi fait pour s’amuser et se régaler avec une bonne barbe à papa ou d’une crêpe chantilly nutella. De quoi finir l’hiver en beauté !

> Détails



Parking de Carcasonne

Tous les jours de 14h à 20h.

Le samedi jusqu’à minuit.

Un spectacle sur la “folle” histoire de France

Affiche du spectacle

Redevenez élèves le temps d’un cours d’histoire au théâtre ! Assistez au plus fou des cours d’Histoire avec le prof que l’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde. Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe avec votre professeur et d’autres élèves. Parmi eux, un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5e ! Le prof va devoir déployer tout son talent et son savoir pour faire revivre l’histoire et lui donner l’envie d’apprendre. Bémol : plus le professeur détaille les faits, plus le cancre enchaîne les pitreries. La comédie de Marseille vous propose de déguster des tapas avant ou après le spectacle dans son chaleureux espace bar.

> Réservation



Samedi 11 à 16h30

16 Quai de rive neuve

13007 Marseille

Les oursinades : la tradition à ne pas louper

La semaine dernière, nous vous proposions de profiter des oursinades de Carry-le-Rouet. C’est partie remise ce dimanche 12 février ! Les abords du petit port vous attendent les bras ouvert. Mais à Marseille aussi, les grandes Halles du Vieux-Port au cours d’Estiennes d’Orves vous réserve un week-end pour fêter cette tradition provençale autour de l’oursin. Une offre composée d’un verre de vin + 6 oursins est proposée par les Coquillages Claude et par le Canon du Vieux-Port.

Un grand cirque dans les rues de Marseille

A l’occasion de la clôture de la Biennale Internationale des Arts du Cirque, la mairie du 1-7 organise, en partenariat avec Archaos, une grande journée d’art du cirque en pleine ville dimanche 12 février. Une journée entièrement gratuite pour ré-enchanter l’espace urbain ou y mettre un peu de poésie. Selon Agnès Freschel, conseillère des 1er et 7e arrondissements, c’est avec la culture que l’on va parvenir à « faire lien » et « recoudre la ville ». La compagnie Si Seulement avec son spectacle « Ven » est à la croisière de la performance et de la danse contemporaine. Ses deux danseurs, présents lors de la présentation de l’événement, partagent leur vision du cirque : « Dans un cirque il faut se faire confiance : se faire confiance à soi-même et à l’autre. Et la danse vient enrichir le vocabulaire circassien.»

Affiche du

> Détails



Du Vieux-Port à la Canebière

Dimanche 12 février

Découvrez le concept store la Maison des nines à Noailles

C’est une équipe exclusivement féminine qui vous reçoit dans ce restaurant… boutique… café ? Les trois à la fois ! L’unviers de la Maison des nines (1er arrondissement de Marseille) est tout à fait singulier et agréable. (On pourrait y rester des heures !) A l’entrée, retrouvez le côté café pour vous poser. Découvrez en avançant un peu plus loin une boutique de vêtements, affiches, bijoux hyper design. Les fondatrices ont chiné des vêtements made in Europe, basiques mais stylés et surtout colorés ! On vous le conseille après un tour au cirque de plein air, vers 15h pour un bol de thé au jasmin.

Intérieur de la boutique de la Maison des Nines (Crédit : MG)

> Détails



La maison des Nines

9 Rue d’Aubagne

13001 Marseille