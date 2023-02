Elle est de retour pour une nouvelle édition. « Love ta Bonne Mère », l’opération de ramassage de déchets organisée chaque année depuis 2016 autour de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille, reprend ses droits ce dimanche 12 février de 14h à 17h. L’association locale 1 Déchet par jour (150 adhérents) organise depuis sept ans ce grand nettoyage bénévole avec la volonté de lutter contre la pollution sauvage. En 2022, elle a collecté plus de neuf tonnes de déchets, à travers différentes opérations organisées sur les sites les plus attractifs de Marseille.

En cette période de Saint-Valentin, les Marseillais sont invités à venir déclarer leur amour pour le palladium de la cité phocéenne. « Ça risque d’être un gros évènement, nous confie Alexandre Mounier, président de l’association, qui attend au minimum 800 personnes ». Cette année, Alexandre Mounier se dit confiant pour « exploser le record de participation », et compte sur l’engouement des Marseillais. L’année dernière, entre 800 et 1200 bénévoles avaient prélevé près de 900 kg de déchets sur le site.



Le groupe de musique Solar Sound System sera présent pour mettre l’ambiance. Par ailleurs, un « village durable », composé des meilleures solutions du territoire en termes d’écoresponsabilité, de réduction des déchets, ou encore de réemploi, sera présenté au pied de la basilique marseillaise. Parmi les habitués : MerTerre, Anotherway, Recyclop, la Fresque du climat, les Flamants verts, Super Cafoutch et Regenbox. Un goûter sera offert aux volontaires. Des lots écoresponsables seront à gagner. Le matériel nécessaire (gants, sacs) sera fourni sur place. Il ne reste plus qu’à se retrousser les manches !

