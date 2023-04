C’est le premier week-end des vacances. Pour les plus téméraires, nous vous proposons des expos, concerts, nettoyage… Pour ceux qui préfèrent se reposer, refaites votre intérieur avec des jolies plantes ou regarder la série Transatlantic.

[Achats] Vente de plantes aux Docks Village

2, 3 ou 10 euros… trouvez une plante à votre goût à petits prix pendant la grande vente de plantes au Docks Village. Profitez des vacances pour apporter de la fraîcheur à votre appartement ou maison, et entamer la saison estivale d’un bon pied. Retrouvez dès ce vendredi 14 et jusqu’au dimanche 16 avril une grande vente de plantes à prix mini au centre commercial les Docks Village. Réservation d’un créneau obligatoire.

Les Docks Village

10 Place Joliette La Grande Place

Entrée C 13002 Marseille

[Environnement] Opération « nettoyons le Sud »

Demain, samedi 15 avril, la Région Sud organise une grande journée de ramassage et invite les citoyens à nettoyer leur ville, village ou quartier avec la participation de nombreux bénévoles et associations.

> Pour trouver un endroit de ramassage près de chez vous

[Jeux] Fête foraine de Pâques à Martigues

Une cinquantaine de manèges et d’attractions vous attendent à la fête foraine de Martigues jusqu’au 16 avril sur l’Esplanade de Ferrières. Entre crêpes et barbes à papa, on y retrouve tous les incontournables : train fantôme, pêche aux canards, chenille… De quoi commencer les vacances en s’amusant !

Esplanade de Ferrières

13 500 Martigues

> Détails

[Expositions] Des visites guidées au Mucem

Pendant toutes les vacances, le Mucem vous prend par la main pour vous faire découvrir ses expositions : le Grand Mezzé, adapté aux petits et aux grands sur l’alimentation méditerranéenne. Des ateliers « Pharfouille » pour les enfants sont également proposés autour de l’exposition temporaire Alexandrie : futurs antérieurs où les enfants sont invités à imaginer la ville de leurs rêves.

Mucem vu de haut (Crédit Gomet’/JFE)

Les visites flash contées “Le Grand Mezzé” : les après-midis du 15 au 30 avril 2023 sauf les mardis, à partir de 8 ans, gratuit.

Les visites guidées “Baby Mezzé” : une visite de l’exposition “Le Grand Mezzé” adaptée aux tout-petits pour éveiller leurs sens et leur curiosité // Les 15, 19, 22, 26 et 29 avril 2023 à 16h, de 18 mois à 3 ans, 5 euros + billets de l’exposition)

Les ateliers “Pharfouille” : les 16, 20, 23, 27, 30 avril 2023 à 15h (durée : 1h30), à partir de 6 ans, 8 euros

Mucem

1 Esp. J4 – 13002 Marseille

> Détails

[Concert] Une parenthèse enchantée à l’Opéra de Marseille dimanche

L’amour, la guerre, la campagne… : entre « humoresques », « ballades » et « grotesques », Mahler peint un monde au départ des Volkslieder compilés au début de son siècle par Achim von Arnim et Clemens Brentano. « Nous jurons tous, le fer en main, de mourir pour la République », chantait pour sa part l’hymne de Cherubini dont s’inspire le fameux « motif du Destin » de la Cinquième de Beethoven. Une sorte de Marseillaise, en somme. De Gustav Mahler à Richard Wagner en passant par Beethoven, l’orchestre philharmonique de Marseille se produira le dimanche 16 avril à l’Opéra de Marseille.

Opéra de Marseille

2 Rue Molière -13001 Marseille

à 16h

> Détails

[Netflix] Profitez du canapé avec la série Transatlantic

1469 jours de tournage à Marseille en 2022 ! La cité phocéenne a ainsi hébergé pendant quatre mois le tournage de cette ambitieuse série historique Transatlantic qui s’inspire de l’histoire vraie de Varian Fry, un journaliste américain qui a permis à plus de 2 000 juifs et de révolutionnaires d’échapper aux Nazis. Et c’est à Marseille qu’il a été envoyé par l’Emergency Rescue Committee en 1940. Pour raconter cette page, pas connue de tous, de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, la créatrice Anna Winger (Unorthodox) et Daniel Hendler souhaitaient filmer dans les décors naturels du sud de la France. Retrouvez les 8 épisodes actuellement disponibles sur Netflix.