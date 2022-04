À deux semaines du verdict, attendu le 28 avril, la Ville de Marseille a organisé dans l’espace Bargemon, mardi 12 avril, une soirée autour de sa candidature, déposée en janvier avec dossier à l’appui, au label européen des « 100 villes neutres pour le climat d’ici 2030. »



« Ce serait sacrément rock’n roll de retenir cette ville que rien ne prédestinait à être une bonne élève (en matière de lutte contre le réchauffement climatique », commente le maire socialiste Benoît Payan, devant les quelque 150 partenaires invités (intégralité du discours en document source en bas d’article).

Parmi eux, les représentants de la Métropole Aix-Marseille, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix Marseille Provence, France nature environnement et le président d’Aix-Marseille université, Eric Berton ont pris la parole pour défendre la candidature marseillaise. Un dossier piloté en interne par Fabien Perez (EELV), adjoint aux financements européens, qui explique que « Marseille a deux sources fortes d’émissions : le transport et le logement ».

Benoît Payan s’adresse aux partenaires de la candidature de la Ville de Marseille au label européen des 100 villes neutres pour le climat, mardi 12 avril à l’espace Bargemon (crédit : Rémi Liogier)

Cette reconnaissance permettrait à la mairie d’obtenir plusieurs millions de l’Europe – sept selon l’adjoint Sébastien Barles (EELV) – pour accélérer la transition écologique et énergétique à l’échelle locale.

Dans un entretien accordé à Gomet’ en septembre 2021, Fabien Perez avait évoqué un montant total bien supérieur : « L’Union européenne va consacrer une enveloppe conséquente de 100 milliards d’euros à ce projet. Si on fait un calcul rapide, cela laisse espérer un milliard pour chaque ville retenue mais on ne sait pas si la répartition se fera de cette manière. Le financement devrait monter en puissance au fur et à mesure de la maturation des projets. Sur les trois premières années, un milliard d’euros est programmé avec la répartition suivante : 20% pour la préparation des contrats de villes climatiques, 40% pour le développement des activités de recherche et d’innovation, 35% pour les services de conseils financiers et enfin 5% au marketing et à la communication. En tous cas, ce sont des dizaines de millions d’euros à la clé dont Marseille a désespérément besoin pour faire sa mue écologique. » Verdict le 28 avril.

Document source : le discours de Benoît Payan

