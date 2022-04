La première journée de CartoonNext a rassemblé mardi 12 avril à Marseille plus de 250 professionnels et étudiants de la filière animation et jeux vidéo. L’événement qui se déroule au World Trade center est accompagné par le réseau SudAnim pour faciliter les rencontres entre les entreprises et les talents du territoire.

Le CartoonNext accueille près de 250 professionnels de la filière animation à Marseille (Crédit : JYD/Gomet’)

« C’est avec l’implantation d’un événement comme CartoonNext que l’on fait comprendre aux collectivités le potentiel du secteur. Il y a un terreau de créativité et de jeunes talents sur ce territoire qu’il faut accompagner. Rien n’est fait, il y a tout à faire… c’est génial ! » s’enthousiasme Chrystel Poncet, la secrétaire générale de SudAnim, un réseau créé pour fédérer les professionnels et les étudiants de la filière animation et jeux vidéo dans la région Sud, héritier de l’ancien cluster Primi.

Ce potentiel, les collectivités l’ont bien saisi. La Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Région Sud, ont d’ailleurs cofinancé à hauteur de 100 000 euros chacune. l’événement CartoonNext. L’organisatrice, l’association Cartoon, soutient l’essor de l’industrie de l’animation en Europe. La Métropole Aix Marseille Provence vient de créer fonds d’aide doté de 100 000 euros la première année pour soutenir les productions et accueillir des tournages d’animation. Solange Biaggi, conseillère métropolitaine présente sur l’événement confirme que « la filière est très prometteuse d’emplois » avant de reconnaître que « c’est tout nouveau pour la Métropole de se positionner sur l’animation et le jeu vidéo. »

CartoonNext, au World Trade Center à Marseille du 12 au 15 avril 2022 (Crédit : JYD/Gomet’)

Ce fonds s’inscrit en complément du fonds régional d’un million d’euros créé en 2010 et qui a permis d’impulser 77 projets depuis sa création. « Il est vite distribué » témoigne Chystel Poncet qui espère voir fleurir plus de soutiens d’autres collectivités pour construire un écosystème solide en Provence.

Michel Bissière, le conseiller régional délégué à la vie artistique et culturelle, annonce la tenue d’un prochain repertour, les 4, 5 et 6 mai 2022. La visite, dédiée aux professionnels, va parcourir le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône (Arles, Marseille…) pour « montrer le foncier, les écoles, les co-productions possibles avec les partenaires locaux aux entreprises de l’animation ». Dix sociétés ont été choisies – plutôt parisiennes – pour découvrir le « potentiel » provençal et y trouver des débouchés intéressants.

Liens utiles :



> [Industries créatives] CartoonNext, un événement pour développer l’animation dans le Sud

> SudAnim : la filière de l’animation, du jeu vidéo et des effets spéciaux s’organise

> [Rediff] Michel Bissière : la Région Sud en soutien des acteurs privés du cinéma