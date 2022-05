En mai, faites ce qu’il vous plaît… profitez d’un petit déjeuner dans une ambiance lecture et détente, laissez-vous aller au rythme du Misatango de Palmeri, découvrez et redécouvrez les oeuvres de Raoul Dufy mais encore, faites le plein de trouvailles musicales au Salon du disque arlésien…

[Exposition] Les oeuvres de Raoul Dufy déménagent à Aix-en-Provence

N’attendez plus pour découvrir Raoul Dufy et son “ivresse de la couleur” ! Du 6 mai au 18 septembre 2022, l’Hôtel de Caumont met à l’honneur l’oeuvre du peintre français avec plus de 90 oeuvres majoritairement issues du Musée d’Art Moderne de Paris mais aussi de collections publiques et privées françaises et internationales. L’exposition met en avant la virtuosité de l’artiste dans les techniques les plus variées, de l’huile à l’aquarelle et le dessin, en passant par la gravure et la céramique. En collaboration avec le Musée d’Art Moderne de Paris, l’exposition “Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur” retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste mettant tout particulièrement en lumière, les liens étroits que Dufy entretenait avec la Provence et l’oeuvre de Paul Cézanne.

Hôtel de Caumont – Centre d’Art

3 rue Joseph Cabassol, Aix-en-Provence



Lien utile :

> Plus d’infos sur l’exposition

[Théâtre] Le Théâtre du Gymnase présente Biographie : un jeu

José Garcia dans le rôle du professeur Kürmann et Isabelle Carré dans celui d’Antoinette (Crédit : site Théâtre du Gymnase)

Rendez-vous le samedi 7 mai à 20h au Théâtre du Gymnase – Hors les murs à Marseille, pour découvrir Biographie : un jeu, une tragi-comédie de l’auteur Max Frisch, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Après une première version réalisée en 1999 avec François Berléand, Emmanuelle Devos et Eric Elmosmino, le metteur en scène revient à ses premières amours en recréant cette pièce. Pour l’occasion, il convoque un nouveau trio d’exception composé de José Garcia, absent depuis longtemps de la scène théâtrale et dans le rôle du professeur Kürmann, Isabelle Carré dans celui d’Antoinette et Jérôme Kircher, en meneur de jeu. La pièce vous invite à un jeu théâtral et à une exploration à ciel ouvert des possibles d’une vie. Isabelle Carré vous accueillera pour une rencontre et dédicace à 16h à la Librairie Maupetit, autour de son texte La Mer dans son jardin, paru le 6 avril 2022.

Théâtre du Gymnase – Hors les murs

4 rue du Théâtre Français, Marseille



Librairie Maupetit

142 La Canebière, Marseille

Rencontre et dédicace sur inscription au 04.91.36.50.56



Lien utile :

> Plus d’infos sur l’événement

[L’adresse] Un rendez-vous breakfast and books au Book in Bar

Vitrine Book in Bar Aix-en-Provence (Crédit : MS/Gomet’)

Ça vous dit un p’tit déj avec votre libraire ? Chaque mois, la librairie internationale et aixoise Book in Bar organise une discussion autour d’un petit déjeuner, sur un livre choisi. Ce samedi 7 mai, elle vous accueille pour échanger autour du livre « Klara and the Sun », premier roman de l’écrivain Kazuo Ishiguro depuis son prix Nobel en 2017 et paru le 21 février 2021. L’histoire s’articule autour de Klara, une intelligence artificielle créée pour tenir compagnie aux adolescents se sentant seuls. À travers le regard de cette amie robotique, Ishiguro offre une étude en profondeur des sentiments et des relations entre humains. Et pour ceux et celles qui seraient freinés par la lecture en anglais, le roman est écrit dans une langue simple et compréhensible par un lecteur avec un niveau d’anglais moyen… Bonne lecture !

Librairie Book in Bar

4 rue Joseph Cabassol, Aix-en-Provence

De 10h30 à 12h



Lien utile :

> Plus d’infos sur le lieu

[Découverte] Un salon 100% nature pour le « Beau printemps » de Martigues

Affiche “Beau Printemps” de Martigues (Crédit : MyProvence)

Un salon qui va vous faire du bien ! Dans le cadre du « Beau printemps » de Martigues du samedi 7 au dimanche 8 mai, c’est l’occasion d’apprendre gratuitement à consommer autrement et naturellement. Prenez du temps pour vous et votre environnement ! Une édition spéciale en extérieur et avec plus de 50 exposants autour des thématiques Environnement et sensibilisation, Alimentation, Bien-être et Santé, Habitat et déco ou encore Art et Plantes. Un rendez-vous spécial familles et enfants avec plusieurs conférences organisées chaque jour mais également des animations et un service restauration bio ouvert au public. Sans oublier la possibilité de faire un tour en petit train botanique avec deux parcours dédiés à la découverte des espaces verts…

Jardin public de Ferrières

Rue Colonel Fabien, Martigues

De 10h à 19h

Passe sanitaire et port du masque exigés



Lien utile :

> Plus d’infos sur l’événement

[Exposition] Le Sm’Art est de retour à Aix-en-Provence

Stands exposition au Sm’Art (Crédit : MS/Gomet’)

Du jeudi 5 au lundi 9 mai, laissez place à la curiosité… Le Salon d’Art Contemporain vous accueille sur les allées du Parc Jourdan à Aix-en-Provence pour un spectacle rayonnant de talents ! Artistes, créateurs, plasticiens et exposants s’unissent pendant 5 jours dans une immense galerie éphémère pour vous offrir le meilleur de l’art contemporain à travers plus de 4 000 oeuvres exposées. L’occasion de faire le plein d’inspirations et de nouvelles idées pour la concrétisation de vos projets. Alors soyez Sm’Art…

Parc Jourdan, Aix-en-Provence



Programme :

5 mai : 10h-23h (soirée de vernissage)

6 mai : 10h-20h

7 mai : 10-21h (soirée de vernissage)

8 mai : 10h-20h

9 mai : 10h-18h



Infos réservation :

Tarif normal : 10€

Tarif étudiant : 5€

Tarif réservation : 7€

> Lien vers réservation

[Concert] L’ensemble vocal Gyptis interprète Misatango de Martin Palmeri

Affiche représentation de Misatango par Gyptis au Temple Grignan (Crédit : Agenda Culturel 13)

Laissez-vous aller aux rythmes du tango… Le Temple Grignan vous accueille samedi 7 mai à 20h30 pour une interprétation de l’oeuvre Misatango de Martin Palmeri par l’ensemble vocal Gyptis. Cet ensemble mixte composé de 80 chanteurs amateurs aborde un répertoire varié, sacré et profane, allant des origines médiévales de la musique occidentale à nos jours. La Misatango est composée en 1996 par le chef d’orchestre argentin Martin Palmeri et se calque sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes du tango. Elle est ici présentée par Gyptis dans un arrangement pour 4 voix d’Oscar Escalada. Sans parole, le Libertango est interprété selon la technique du scat. Les chanteurs utilisent des onomatopées vocales pour rendre le son des instruments tels que le piano, la guitare électrique, la contrebasse, le violoncelle et bien évidement le bandonéon…

Temple Grignan

15 rue Grignan, Marseille



Infos réservation :

Gratuit pour les moins de 12 ans

12€ en prévente ou 15€ à l’entrée du concert pour les adultes

> Lien vers la réservation

[Festivité] Tous à l’Opéra fête son quinzième anniversaire

Affiche manifestation Tous à l’Opéra 2022 (Crédit : Opéra Marseille)

Tous à l’Opéra ce dimanche 8 mai ! L’Opéra municipal de Marseille ouvre ses portes le dimanche 8 mai, à l’occasion du quinzième anniversaire de Tous à l’Opéra. Une manifestation nationale ouverte au grand public qui est invité à participer à des cours de danse, à assister à des ballets, à découvrir des expositions de costumes et même à visiter gratuitement ce monument d’exception mêlant styles du XVIIIe siècle et des années 1920. Alors que l’événement existe depuis 2007, il a déjà touché plus d’un million de personnes dans toute la France…

Opéra municipal

2 rue Molière, Marseille

De 9h à 18h



Lien utile :

> Plus d’informations sur la programmation

> En savoir plus sur l’Opéra municipal

[Exposition] Le Salon du disque arlésien lance sa deuxième édition

Affiche deuxième édition du Salon du disque arlésien (Crédit : MyProvence)

À toutes les passionnés de musique… Après un premier volet réussi en 2020, la plateforme ouverte au public POP organise la deuxième édition du Salon du disque arlésien. Une vingtaine d’exposants sont attendus le dimanche 8 mai de 9h à 18h pour vous présenter leurs meilleures trouvailles musicales. Une journée qui s’annonce familiale et conviviale entre l’espace guinguette, les pizzas de Capito Pizzeria, les pâtisseries de Eat Parade et le café bio torréfié sur place par Cafar Café. Les exposants prendront les platines tout au long de la journée pour vous servir un festival de rock, de funk et bien évidement de pop. Avec entrée 100% gratuite et ouverte à tous, il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux !

Pop Arles

1 rue Ferdinand de Lesseps, Arles



Lien utile :

> En savoir plus sur l’événement