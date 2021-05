Le 8 avril dernier, c’est avec stupeur que les adhérents de l’association des Amis du vallon des Auffes (AVA) ont pris connaissance de la lettre envoyée par la mairie du 1/7, les informant que cette dernière devait quitter l’espace municipal de loisirs situé sur le petit port et occupé par l’association depuis 2015. « Je vous informe que la convention précitée (qui liait la mairie et l’association jusqu’alors, ndlr) est résiliée pour motif d’intérêt général », peut-on lire sur le courrier signé de la main de Sophie camard, la maire de secteur.

Pour justifier le non renouvellement de ladite convention, la municipalité évoque les activités de l’association, qui loue des paddles et des kayaks. Selon elle, la loi interdit la circulation de ces embarcations dans un port ou un avant-port (ce qui est le cas de la piscine du vallon des Auffes) pour accéder à la mer. Par ailleurs, l’association serait allée à l’encontre d’une disposition de la convention, voulue par la Métropole Aix-Marseille Provence, qui interdit la tenue d’une activité commerciale dans les locaux. Or, l’association se finance grâce à la location des paddles et kayaks ainsi que par une buvette, ce qui lui confère une nature commerciale.

Dans une réponse adressée à une des adhérentes de l’AVA et publiée par cette dernière sur Facebook, la mairie reconnaît toutefois la nécessité d’entretenir les lieux et prévoit de lancer un appel à projets « auquel l’AVA si elle le souhaite pourra postuler ».

Une pétition pour sauver l’AVA

Depuis le 23 avril, une pétition a été diffusée par l’association qui a déjà recueilli 4351 signatures. Le but de cette pétition est d’inciter la mairie à revenir sur sa décision de ne pas renouveler la convention. Elle rappelle que l’association des Amis du Vallon des Auffes « ne bénéficie d’aucune subvention de la mairie et est gérée uniquement par des bénévoles » et a « seulement besoin de ce local pour pouvoir continuer à proposer aux habitants du quartier toutes ces activités et actions que nous avons eues à cœur de mettre en place au fil des ans. »

Contactée par Gomet’, l’association AVA dit « attendre des réponses de la Métropole et du côté juridique » avant d’envisager d’éventuelles nouvelles actions.

