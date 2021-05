Fin des négociations, dépôt des listes à la préfecture. L’heure limite était fixée au mercredi 5 mai à 12h. L’union de la gauche, écologiste et citoyenne vient de présenter les composantes de sa liste pour les départementales dans les Bouches-du-Rhône. Constituée de personnalités aux sensibilités différentes, cette alliance des forces progressistes se revendique non-encartée. Elle réunit tout de même plusieurs familles politiques identifiées.

L’équilibre des forces n’a pas été facile à trouver. En cause, le nombre de partis et de mouvements associés dans cet union de la gauche. Tout le monde se serre sous le parapluie progressiste. EELV, Parti Socialiste, Génération.s, Parti Communiste, Allons Enfants, Gauche républicaine et socialiste, Marseille avant tout… et des élus issus de la société civile composent notamment cette liste inédite. À noter l’absence de la France Insoumise qui a fait le choix de présenter ses propres candidats.

Les binômes mixtes présentés par cette union de la gauche couvrent l’ensemble des 29 cantons du département. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est candidat dans le canton de Marseille-1 aux côtés de Sophie Camard. Comme nous l’évoquions, dans notre précédent article, Samia Ghali est bien candidate (Marseille-4) tout comme Sébastien Jibrayel (Marseille-3) finalement préféré à son père Henri.

L’ex-édile de Marseille, Michèle Rubirola, conseillère départementale sortante, qui s’était pourtant déclarée candidate en avril dernier, ne figure pas sur cette liste. Globalement la liste d’union de la gauche est marquée par un fort renouvellement. Plusieurs figures de la gauche départementale vont quitter le vaisseau bleu, à l’instar de Jean-Noël Guérini et Lisette Narducci (Marseille-2), Frédéric Vigouroux (Salon-2), Nicole Joulia et René Raimondi (Istres). Christophe Masse et Genevière Tranchida (Marseille-6) sont quant à eux désormais soutenus par la liste de la majorité présidentielle. Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains.

Carte des candidats de l’union de la gauche par canton

La liste des candidats par canton :

Aix-en-Provence 1 : Laure SURROCA / Paul PASCUAL

Aix-en-Provence 2 : Pierre SPANO / Eva TALHA

Allauch : Muriel HENRY / Patrick PIN

Arles : Nicolas KOUKAS / Aurore RAOUX

Aubagne : Soumicha DRAOUI / Yves MESNARD

Berre-L’Etang : Rosie INAUDI / Michel FRAT

Châteaurenard : Jeanne VACANOT / Robert ANASTASI

La Ciotat : Antonio DELOGU / Sylvie FARDELLA

Gardanne : Aurélie BARBEY / André MOLINO

Istres : Nathalie SIRBEN / Alain AREZKI

Marignane : Laurent BRIGITTE / Ariane LOMBARDI

Marseille 1 : Benoît PAYAN / Sophie CAMARD

Marseille 2 : Anthony KREHMEIER / Nouriati DJAMBAE

Marseille 3 : Sébastien JIBRAYEL / Josette SPORTIELLO

Marseille 4 : Samia GHALI / Azad KALANDJIAN

Marseille 5 : Haouaria HADJ-CHIKH / Antoine CORTES

Marseille 6 : Hassen HAMMOU / Muriel JARDON

Marseille 7 : Raphaël MICHEL / Delphine FRENOUX

Marseille 8 : Frédérique AUDIBERT / Gérard ORREGIA

Marseille 9 : Sophie GUERARD / Hervé MENCHON

Marseille 10 : Jean-Pierre COCHET / Sylvie HERMANT

Marseille 11 : Yannick OHANESSIAN / Audrey GARINO

Marseille 12 : Christian PELLICANI / Anne MEILHAC

Martigues : Gérard FRAU / Magalie GIORGETTI

Pélissanne : Claude BACHMAN / Brice LE ROUX

Salon-de-Provence 1 : Aristide GOMIS / Isabelle URBAN

Salon-de-Provence 2 : Clément ACAR / Hélène HAENSLER

Trets : Marc PENA / Évelyne COURSOL

Vitrolles : Carmen AVILA / Loïc GACHON

