Share on Facebook

Share on Twitter

Le gouvernement ouvre de nouvelles négociations avec le groupe pétrolier pour envisager des solutions d’importations d’huile de palme écologiquement acceptables pour sa bioraffinerie de La Mède. « Il y a des certifications sur ces produits comme sur d’autres, données par des ONG, par des organisations internationales. On a donc dit qu’on allait ouvrir un groupe de travail avec l’entreprise pour voir si c’est possible », a annoncé lundi 18 novembre sur Cnews Emmanuelle Wargon, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Un signe d’apaisement après l’amendement rejeté par l’Assemblée nationale

Cette déclaration intervient après l’imbroglio parlementaire qui a permis jeudi 14 novembre à l’Assemblée nationale de voter un amendement reportant à 2026 l’effacement de l’huile de palme de la liste des biocarburants (lire notre Digest Hebdo n°120). Le texte était d’ailleurs porté par quatre députés des Bouches-du-Rhône : les LR Eric Diard et Bernard Deflesselles, Mohamed Laqhila (Modem) et Monica Michel (LREM). Un vote contesté en masse par les écologistes et quelques membres de la majorité présidentielle qui dénoncaient un passage en catimini en plein examen du budget 2020. Face au tollé, Edouard Philippe avait demandé un réexamen qui a permis aux députés d’annuler l’amendement litigieux.