Share on Facebook

Share on Twitter

En raison d’une manifestation d’agriculteurs autour de l’aire du Merle, l’autoroute A54 qui relie Nîmes à Salon-de-Provence, sera entièrement fermée pour des motifs de sécurité, jeudi 25 janvier dès 8h30, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°12 « Saint-Martin-de-Crau » et n°14 « Grans ».

Aire du Merle à l’ouest de Salon de Provence (Crédit Google Map)

Afin de sécuriser la circulation et de permettre la continuité du trafic routier, des itinéraires de déviation recommandés par les autorités sont mis en place dès 8h30 :

Sortie obligatoire et entrée interdite à l’échangeur n°14 « Grans » en direction d’Arles.

Entrée interdite à l’échangeur n°13 « Eyguières Miramas » en direction d’Arles

Sortie obligatoire et entrée interdite à l’échangeur n°12 « St Martin de Crau » en direction de Salon-de-Provence.



Dans l’attente du rétablissement de la circulation sur cette portion de l’autoroute A54, le préfet demande aux automobilistes de respecter les itinéraires conseillés sur les panneaux à messages variables (PMV) de l’autoroute, par radio Vinci autoroute (107.7 Mhz) et les panneaux lumineux autoroutiers, et de différer tout déplacement non indispensable.

La préfecture précise que la fermeture de l’autoroute cessera immédiatement à la fin des manifestations et des blocages concernés.