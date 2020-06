Share on Facebook

Share on Twitter

Alors que le mouvement La République en marche ne s’est toujours exprimé sur sa stratégie du second tour à Marseille, et des voix discordantes s’expriment parmi les élus du mouvement, le député Saïd Ahamada a rompu le silence qu’il s’était imposé depuis le 1er tour. Dans un tweet diffusé samedi 30 mai il fait part de sa position dans le 8e secteur où il était lui-même candidat (arrivé 5e position avec 7,95 % des voix).

« Parce que je considère que derrière les changements de nom, de logo et de visages, le RN demeure le FN, parce que mon engagement politique a commencé avec l’assassinat d’Ibrahim Ali, j’en appelle à tout faire pour battre l’extrême droite dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille » explique Saïd Ahamada qui s’exprime plus longuement dans le journal La Marseillaise le même jour.

Evoquant la présence de Samia Ghali (ex-PS) et de Jean-Marc Coppola (PC), le député marcheur, porte-parole d’Yvon Berland durant la campagne, déclare à La Marseillaise : « On est tous d’une sensibilité différente mais on est capable de s’entendre sur une base programmatique, mettre les egos de côté pour battre le RN dans le 15-16 ».

Les résultats du 1er tour des élections municipales à Marseille 8e secteur.

Les autres protagonistes, Samia Ghali et Jean-Marc Coppola pour le Printemps Marseillais, n’ont pas encore annoncé leur position concernant les alliances possibles pour ce second tour. Le dépôt des listes doit être effectif avant 18h ce mardi 2 juin au soir.

Lien utile :



Suivez l’actualité des municipales dans notre rubrique politique