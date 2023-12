Gomet’ Media fêtera en 2024 ses 10 ans ! L’équipe de 10 personnes, dont six journalistes professionnels, travaille au développement d’une nouvelle version du site d’informations Gomet.net tout comme à une évolution de ses différentes publications (Gomet’ L’hebdo, hors-séries, magazine, guides).





Gomet’ prépare également de nouveaux événements qui font sens. En 2023, nous avons organisé la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces ainsi que les 1ères Rencontres de la finance verte et solidaire.





Aidez-nous (*) en finançant à travers votre don la nouvelle version de notre plateforme d’informations projetée en 2024. Elle nous permettra de continuer à faire entendre une voix différente dans le traitement de l’actualité du territoire à Aix Marseille et sa région : à la fois positive et exigeante, indépendante et engagée, sobre et factuelle.

A l’heure des multiples transitions écologiques et économiques, au moment où de nouvelles élections approchent, nous devons renforcer la solidité de Gomet’ Media. Notre nouvelle version lancée en 2024 doit y contribuer.

Votre soutien nous sera précieux pour nous aider à financer ce projet et poursuivre notre travail d’informations au service des acteurs qui souhaitent s’investir (et investir) dans la réussite d’un territoire que nous voulons ouvert sur le monde, inclusif et durable.



Les donateurs, s’ils le souhaitent, seront invités à s’associer au projet de nouvelle version en participant à des échanges d’idées et contributions, des ateliers et des partages d’informations sur l’avancée des travaux !

L’information locale est un enjeu à la fois démocratique et de développement territorial. Go (en avant), Met’ (métropole) continue ! Toute l’équipe de Gomet’ – Julie, Manon, Christian, Jean Yves, Medhi, Lilou, Juliette, Jeanne, Bertrand et Jean-François – vous remercie bien chaleureusement pour votre soutien.



……….

(*) Votre don, pour un media comme Gomet’, reconnu d’information politique et générale avec un numéro de commission paritaire, est défiscalisable à hauteur de 66% de son montant pour les particuliers (dans la limite de 20 % du revenu imposable) et 60% pour les entreprises. Ainsi pour un don de 100 euros, vous pouvez déduire 66 euros de vos impôts, si vous être un particulier (60 euros si vous êtes une entreprise).Une fois votre don effectué, vous recevrez un reçu fiscal émis par J’aime l’info, une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Jaime l’info a pour objet le soutien au pluralisme de l’information et la défense d’une presse numérique indépendante et de qualité.