Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Julien Collette, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023 et Lydie Eymeraud, chief compliance officer Rugby World Cup France 2023 pour la même organisation animaient mercredi 6 décembre le 4e séminaire Ethique des affaires et compliance (conformité) de One Avocats, sur le thème : « Rugby World Cup France…