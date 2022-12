Après avoir lancé la marque et la boutique Chewö Couture en 2013, le styliste couturier marseillais basé à Aix-en-Provence Adame Moustadira a décidé de créer, en 2020, une deuxième gamme de vêtements dédiés à la mobilité, destinée aux cyclistes ou encore aux utilisateurs de trottinettes. « Ce sont des vêtements mode avec des protections antichoc pour limiter les risques de blessures si on tombe à vélo ou en trottinette. Les matières sont déperlantes, imperméables, il y a des ouvertures pour la respiration et des bandes réfléchissantes », explique le créateur de Let’s ride, venu présenter sa marque lors de la pitch party des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ en octobre dernier.

Moustadira Adame sur la scène de la pitch party des Rencontres du vélo et des mobilités douces (credit JYD/Gomet’)

« On fait aussi du recyclage : les gens nous renvoient leurs vêtements en fin de vie que l’on transforme en pochettes et sacs pour le vélo », ajoute-t-il.

« Cela me tenait à cœur de lancer cette marque car je me déplace moi-même à vélo et je me suis toujours dit que je n’avais rien pour me protéger en cas de chute », témoigne Adame Moustadira. Il déplore aussi le manque de pistes cyclables et d’aménagements adaptés dans la métropole.

Adame Moustadira dans sa boutique à Aix. (Crédit : Lisa Défossez)

La confection des vêtements Let’s ride est locale, dans un atelier marseillais composé de cinq couturiers, et les matières premières viennent d’Europe. « Le vêtement et les protections sont vendus séparément, comme cela on peut enlever les protections et les réutiliser pour plusieurs vêtements », précise le couturier. Les prix vont de 150 euros pour un sweat-shirt à moins de 300 euros pour un manteau. Let’s ride propose aussi des livraisons dans toute la France. « On est les premiers à faire ça dans toute l’Europe, on a des distributeurs en Belgique, aux Pays-Bas… Il y a un vrai engouement », se réjouit Adame Moustadira, qui essaie aussi de vendre ses vêtements aux entreprises qui proposent des vélos de fonction à leurs salariés. Un chanteur célèbre devrait bientôt faire la publicité de la marque.

Photographies des protections Let’s ride. (Crédit : DR)

Dès son plus jeune âge, le styliste ayant grandi dans les quartiers Nord customisait, retouchait des vêtements et fabriquait des tee-shirts, des polos ou encore des jeans. Lauréat de plusieurs concours, il a pu gagner en visibilité et obtenir des bourses qui lui ont permis d’acheter des tissus et de développer sa collection.

Adame Moustadira a organisé il y a quelques jours un défilé Chewö et Let’s ride au pied de la Sainte-Victoire. « Cela a été un franc succès, on a eu beaucoup de monde, le cadre était sympa », se réjouit-il.

Photographie d’une mannequin portant du Let’s ride lors du défile au pied de la Sainte Victoire. (Crédit : DR)

Liens utiles :



Chewö Couture, le « néo-dandysme » marseillais qui séduit à Aix et dans le Marais parisien

https://lets-ride.fr/