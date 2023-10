La 23e édition du festival photographique initié par l’Association de la Fontaine Obscure à Aix-en-Provence, Phot’Aix vient de débuter. Jusqu’au 30 décembre, plusieurs activités sont proposées au public au travers de débats-conférences, projections, et parcours dans la ville.

Le thème retenu cette année fait travailler ensemble des duos de photographes français et algériens autour de différentes problématiques comme la transmission et la culture. Ces « regards croisés » entre les deux rives de la Méditerranée ont pour objectif de promouvoir la photographie contemporaine et l’amener au regard de tous, afin d’irriguer encore plus le paysage aixois de création artistique.

En accueillant cette année l’Algérie, les responsables du festival souhaitent « mettre en valeur la Méditerranée qui ne rapproche plus qu’elle ne sépare » avec l’idée indiscutable que « la culture peut changer le monde ».

Au programme, une exposition permanente dans les galeries de La Manufacture, une rencontre autour de l’oeuvre de Mohammed Dib, la projection du documentaire « La Traversée » entre Marseille et Alger en présence de la réalisatrice Elisabeth Leuvrey, des tables-rondes et une exposition sur les grilles du Parc Rambot. La photographie dans tout son panel de choix.

Festival Phot’Aix, programme détaillé à retrouver ici