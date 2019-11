La ville d’Aix accueillera du 4 au 6 novembre 2019 de nombreux responsables japonais dans le cadre de l’accord de coopération entre Aix et la ville de Kumamoto au Japon.

Une délégation d’une trentaine de personne conduite par Kazufumi Onishi et Toru Korashige, respectivement maire de Kumamoto et président du conseil municipal de la ville. Lundi 4 novembre, la première rencontre avec ses homologues aixois concernera l’aménagement et le développement urbain. Au programme : échanges avec la Semepa, visites de sites et séances de travail avec les services d’aménagement et d’urbanisme de la ville.

7e rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée en 2020

Les protagonistes se rencontreront à nouveau le 6 novembre. Représentants de l’ambassade du Japon, de Kumamoto, de Shizuoka, de de l’agence gouvernementale Clair Tokyo et représentants français de Chartres, de Nancy, des Cités unies de France et de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) se rencontreront pour travailler sur l’organisation des 7e rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée.



Elles doivent avoir lieu en novembre 2020 à Aix-en-Provence sur le thème de « l’innovation au service d’un territoire durable et inclusif. » Cet évènement biannuel devrait accueillir plus de 250 représentants de collectivités territoriales japonaises et française, idéal pour la mise en avant économique, culturelle et patrimoniale d’Aix-en-Provence à l’international.