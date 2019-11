En 2001, l’économiste américain Joseph Stiglitz obtenait le prix Nobel d’économie pour sa contribution aux théories de l’asymétrie d’information. Près de 20 ans plus tard, vendredi 11 octobre 2019, il donnait une conférence dans le décor post-industriel de la friche Belle-de-Mai, dans l’un des quartiers les plus pauvres de Marseille.

Tout un symbole, pour celui qui ne cesse de dénoncer les excès d’un capitalisme dérégulé et laissé en pâture aux appétits des marchés. Et l’occasion de faire le point sur deux décennies d’engagement, à l’occasion de la sortie de son livre intitulé « Peuples, pouvoirs et profits ».

Amazing conference on « Progressive Capitalism » with @JosephEStiglitz recipient of the #Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, organised by Aix-Marseille School of Economics (@amseaixmars) today in Marseille! https://t.co/ooZFUGaa8G

— Aix-Marseille University 🇫🇷🇪🇺 Europe (@univAMU_Europe) October 11, 2019