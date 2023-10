Le jardin japonais du Parc Saint-Mitre d’Aix-en-Provence s’est illuminé mardi 2 octobre dernier, l à l’occasion des 10 ans de partenariat entre la ville d’Aix-en-Provence et la ville japonaise de Kumamoto. Pour fêter ces 10 bougies, Aix s’est vu décerner un “certificat d’honneur” par le ministère japonais des Affaires Etrangères par l’intermédiaire du consul général du Japon.

Le maire d’Aix, Sophie Joissains a dévoilé le sésame en présence d’une délégation de la ville jumelée. « 10 années d’une collaboration active et enrichissante, de joie et de partage, symboles de paix et d’amitié entre des peuples géographiquement éloignés, mais unis autour de valeurs communes. Ce certificat d’honneur décerné par le ministre Japonais des Affaires étrangères vient couronner cette première décennie d’échanges fructueux. C’est honneur et humilité qui m’habite aujourd’hui en recevant cette belle distinction » a félicité le maire.

Aix-en-Provence entretient depuis 30 ans de forts liens avec le Pays du Soleil Levant. Les différents partenariats menés s’articulent surtout autour du domaine artistique. L’histoire commence en 1992 lorsque la famille Kano, dynastie japonaise de l’art ancestral du nô, offre à la ville d’Aix un théâtre nô en bois de cyprès du Japon, installé en plein cœur du Parc Saint-Mitre. Durant l’été 2021, une collaboration avec des jardiniers de Kumamoto permet l’inauguration d’un jardin japonais dans le même parc.

Sur la scène économique, Aix et Kumamoto renforcent leurs liens en 2022 avec l’organisation des 7e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée au pays de Cézanne.