Il y a comme un embouteillage de candidats au centre à Aix-en-Provence, à l’approche des élections municipales. C’est le constat que semble faire Mohamed Laqhila, député Modem des Bouches-du-Rhône et candidat pour ce mouvement à Aix, qui publie ce mercredi 22 janvier sur le réseau social Facebook une tribune appelant au rassemblement. « Nous sommes 4 candidats à porter des projets écologistes et humanistes, constate-t-il. Anne-Laurence Petel, issue du mouvement En Marche investie par le parti la République en Marche ; Dominique Sassoon, issu du mouvement En Marche et représentant EELV ; Stéphane Salord, issu du centre et représentant génération écologie ; et moi-même ».

« Nous avons tout pour gagner ces élections municipales et représenter dignement notre ville au sein de l’intercommunalité » plaide le député aixois, appelant à « créer ce grand mouvement écologique et du centre qui tiendra tête aux sortants ». «Unis, nous sommes invincibles » croit-il savoir, sans préciser toutefois s’il serait prêt à se placer derrière l’une des têtes de liste dont il fait mention. « J’appelle de mes vœux la formation de ce mouvement, le rassemblement des listes que nous constituons et le choix de la tête la mieux placée pour l’emporter » invoque-t-il. Cette tête, lui même ?

Mohamed Laqhila a-t-il volontairement « oublié » Charlotte Debusschère ?

Pourtant, à bien y regarder, il y a bien cinq candidats qui peuvent se revendiquer du centre à Aix-en-Provence. En effet, dans sa tribune, Mohamed Laqhila semble oublier la candidature Charlotte Debusschère, conseillère municipale ex-marcheuse, qui se présente sous une étiquette « société civile indépendante ». La principale intéressée n’a que peu goûté cette négligence, et s’en est ouverte dans une communiqué de presse publié plus tard dans la journée. Visiblement offensée, elle y écrit : « Si Monsieur Laqhila n’a pas jugé utile de m’associer à son appel à rassemblement, c’est parce qu’il a enfin réalisé la raison pour laquelle j’avais pris mes distances : persuadée qu’au deuxième tour, il ne manquera pas de faire alliance avec la famille sortante ! ».

Un appel à l’unité de la part de M.Laqhila dont Charlotte Debusschère conteste la sincérité. « On peut s’étonner de cet appel à l’unité,dès lors que lui-même n’avait pas signé le projet de rassemblement au centre,que nous avions collectivement élaboré en novembre dernier. »

Liens utiles :

> Le député Mohamed Laqhila (Modem) lance sa campagne aixoise à vélo

> [Le telex politique] Deux mois pour convaincre, derniers échos de campagne