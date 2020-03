Share on Facebook

Maire LR d’Aix-en-Provence depuis 2001, Maryse Joissains est plutôt bien placée pour s’ouvrir les portes d’un quatrième mandat consécutif à la tête de la commune. Avec un score de 30,3 % des suffrages, elle devance largement la députée Anne-Laurence Petel (20,5 %) et le candidat DVG Marc Pena (15,9 %). Ils seront les trois seuls candidats à pouvoir se maintenir au second tour.

En effet, derrière ce trio de tête, Dominique Sassoon, candidat soutenu par EELV, n’obtient que 9,3 % des voix. Insuffisant pour se maintenir au second tour. Sa réserve de voix sera probablement très convoitée au centre et à gauche. Idem pour Jean-Marc Perrin, candidat DVD dissident de la majorité sortante, qui perd son pari d’incarner une nouvelle droite à Aix. Il n’obtient que 9,1 % des voix.

Négociations à prévoir en vue du second tour

Quant à la candidate RN Nathalie Chevillard, son score de 5,5 % confirme la faible appétence des Aixois pour le vote d’extrême-droite. Stéphane Salord, l’autre candidat écologiste qui fit en son temps partie de la majorité Joissains, obtient 4,7 % des suffrages exprimés. Enfin, Valérie Michon (parti animaliste – 1,9 %), le député Mohamed Laqhila (MoDem – 1,8 %) et Jean Batista (DVG – 1,1 %) ferment la marche.

Des premières annonces sont attendues dès lundi matin. De fait, des négociations devraient s’ouvrir immédiatement entre les trois listes qualifiées pour le second tour et les autres. Les 9,3% d’électeurs d’EELV devraient être très convoités, particulièrement par Marc Pena (DVG) et Anne-Laurence Petel (LREM). Reste également à voir si ces deux candidats seront prêts à fusionner pour faire tomber Maryse Joissains.

Rappel du résultat du premier tour des élections municipales à Aix ( source : préfecture 13)

