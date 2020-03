00h25 : Réaction de Bruno Gilles

Bruno Gilles : « Je n’ai jamais vu un climat aussi détestable que celui de cette journée. Tous les candidats sans exception ont porté plainte ou saisi le procureur de la République. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans les bureaux de vote est catastrophique. » (lire aussi notre article sur les incidents lors du scrutin)

00h11 : Réaction de Martine Vassal

A l’heure des résultats non définitifs, Martine Vassal «remercie les Marseillais et Marseillaises de l’avoir placée en tête »

#Municipales2020 | Ma réaction aux résultats du premier tour des élections municipales à #Marseille.

Merci aux Marseillais et aux Marseillaises qui m’ont placée en tête. pic.twitter.com/3doAN84pXA — Martine Vassal 2020 (@Vassal2020) March 15, 2020

23h30 : Réaction de Jean-Claude Gaudin

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, le maire sortant estime que « Ces élections se sont déroulées dans les meilleures conditions démocratiques et dans le plus strict respect des mesures de protection sanitaires » . Il réitère par ailleurs son soutien à Martine Vassal : « elle doit bénéficier du plus large rassemblement au second tour pour barrer la route aux dangers de l’extrême-droite et de l’ultra gauche ».

Retrouvez ma réaction suite aux résultats du premier tour des élections municipales à @marseille #Municipale2020 #Marseille pic.twitter.com/fEF41Nn9eq — Jean-Claude GAUDIN (@jcgaudin) March 15, 2020

23h30 : Réaction de Stéphane Ravier

Le candidat Rassemblement National dénonce un «hold-up démocratique » face à un très fort taux d’abstention dans la cité phocéenne de près de 70%.

Avec presque 70% d’abstention à #Marseille (supérieure à la moyenne nationale de 10 points), il est impossible de maintenir le second tour. Continuer ces élections serait un hold-up démocratique et une folie sanitaire ! pic.twitter.com/n6CVmuFkkp — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) March 15, 2020

23 heures : Michèle Rubirola intervient au QG de campagne du Printemps Marseillais

22 heures : réaction de Europe Ecologie Les Verts

Dans un communiqué envoyé dans la soirée, la liste écologiste Debout Marseille ! appelle à une « alliance large des forces progressistes pour mettre fin au système qui a ruiné Marseille ». Les écologistes marseillais proposent « la signature d’un contrat citoyen pour transformer la ville et la métropole […] qui engagera toutes les parties sur toute la durée du prochain mandat pour redresser la ville ». Ce contrat entend viser « les urgences qui frappent la ville » mais aussi « un projet ambitieux de redressement économique ».