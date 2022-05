Alors que la pratique du vélo est au coeur des projets d’aménagement urbain, la Ville d’Aix-en-Provence et l’ADAVA, association aixoise pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun, co-organisaient la deuxième édition de la Fête du vélo, dimanche 15 mai.

À cette occasion, quelque 5000 personnes ont fréquenté la fête. Plus de 450 places de stationnement vélos gratuites et sécurisées fournies par la société Wheelskeep étaient installées à l’entrée du cours Mirabeau pour le grand bonheur des cyclistes. Les petits comme les grands ont ensuite pu profiter des nombreuses animations autour de la thématique et pour les plus motivés et sportifs d’entre eux, des circuits et balades étaient proposés afin de découvrir le parc naturel urbain aménagé par la ville.

De nombreux ateliers et circuits étaient à la disposition des enfants (Crédit Gomet’)

Tout au long de la journée, les différents professionnels et les bénévoles de l’ADAVA ont donc mouillé le maillot pour accueillir et accompagner un public nombreux et enthousiaste. Les personnalités politiques de la ville et le président de l’ADAVA, Olivier Domenach, étaient également présents pour profiter de l’événement et s’exprimer sur leurs perspectives communes en termes de mobilités actives et de stratégie de développement.

La Fête du Vélo : un exemple de stratégie de développement mené par la Ville

Tandis que l’ADAVA accompagne la ville d’Aix-en-Provence depuis trois ans sur sa politique de développement du vélo, la Fête du vélo est « une façon de promouvoir le dynamisme avec une cinquantaine de bénévoles présents et une centaine de vélos mis à disposition » salue Olivier Domenach. Un événement qui s’inscrit dans la continuité du plan Aix à vélo. Une série de nouveaux aménagements cyclables ont été programmés, visant à relier d’ici 2026, le centre-ville aux villages et quartiers par des itinéraires sécurisés et sans discontinuité. Avec près de 60% des itinéraires actuellement praticables, « la ville investit en moyenne quatre millions d’euros depuis trois ans, dans l’aménagement des pistes cyclables », soutient Éric Chevalier, adjoint à la circulation et aux déplacements.

Éric Chevalier et Olivier Domenach signent l’accord d’aménagement entre la Ville et l’ADAVA (Crédit : MS/Gomet’)

Pour Françoise, retraitée et adepte du vélo, « la mairie à l’air de s’impliquer un peu plus » pour faire accepter la pratique. Avec 33% des déplacements quotidiens sur Aix-en-Provence qui font moins d’un kilomètre, « l’événement montre aussi l’avantage du vélo pour les courts trajets qui se font souvent plus rapidement qu’en voiture » explique Bertrand, adhérant à l’ADAVA sur l’antenne de Gardanne. De son côté, Suzon, entrepreneuse dans la livraison à vélo, pense que ce dispositif est un réel moyen de communication pour les professionnels : « il s’agit de montrer à ceux qui ne s’intéressent pas forcément au vélo, toutes les possibilités qui existent au niveau de la location, de la vente ou du transport ».

Des efforts à poursuivre en termes d’aménagement et de sensibilisation

Malgré un développement de la pratique avec une augmentation de 80% du nombre de vélos en un an, des efforts sont à poursuivre pour inciter les habitants à se mettre au vélo. Selon Olivier Domenach, « les quatre millions d’euros investis par la ville représentent un budget de 26 euros par habitant, ce qui est encore insuffisant ».

Les cyclistes arrivent de tout le Pays d’Aix pour célébrer la Fête du Vélo

(Crédit : MS/Gomet’)

L’urgence climatique et la pollution de l’air sont des motifs majeurs pour favoriser et développer la pratique du vélo mais « c’est le rôle des politiques que d’éveiller les consciences sur ces problèmes », souligne le président de l’ADAVA, conscient que certaines décisions politiques ne sont pas toujours simples à prendre comme la suppression de stationnements pour les voitures. Ainsi, le développement d’une piste cyclable pour se rendre aux Milles, l’augmentation du nombre de stationnements pour vélos sécurisés et la promotion d’une ville à 30km/h, constituent autant d’aménagements que revendique l’association aixoise avec comme seul objectif : « la fin du tout voiture ».

Si pour Bertrand, il s’agit surtout de « penser à un schéma de cohérence dans sa globalité au niveau de l’aménagement », Françoise tient à rappeler aussi l’importance d’éduquer sur le sujet avec « un peu plus d’acceptation de la part des piétons qui ne respectent pas toujours les pistes cyclables ». De son côté, François Rémi Clément, passionné de BMX, salue les avancées en terme d’aménagement mais selon lui, cela mérite encore de la réflexion car « il ne faut pas tomber dans une dictature du vélo ».

Le spectacle de funambule à vélo, l’une des attractions de la Fête du vélo d’Aix (Crédit Gomet’)

