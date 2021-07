C’est un projet pour remonter le temps. La réplique de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée sera accessible au public en 2022. En attendant, les travaux avancent et permettent d’avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemblera l’intérieur de la Villa, transformée en grotte préhistorique.

A ce jour, les travaux, débutés en septembre dernier, continuent d’avancer : « Nous sommes en train de monter la structure métallique sur laquelle nous allons faire la grotte en béton. Nous y apposerons ensuite les panneaux qui représentent les dessins et gravures faites par les hommes du paléolithique. Aujourd’hui, plus de la moitié ont déjà été réalisées », expose Kléber Rossillon, interrogé par Gomet’ en marge de la conférence organisée par Aix Marseille Université sur le thème de l’interdisciplinarité le 25 juin dernier (lire par ailleurs). Celui-ci révèle également que le projet final pourrait aller plus loin que ce qui était prévu initialement : « En reproduisant les panneaux ornés, nous découvrons des gravures qui, pour certaines, n’ont jamais été publiées ou étudiées. Ainsi, ce qui sera montré dans un an sera aussi une redécouverte de la grotte, qui va plus loin que ce que nous avions prévu au départ », confie Kléber Rossillon à Gomet’.

L’interview de Kléber Rossillon pour Gomet’

En images : l’intérieur de la grotte Cosquer

Comme le dévoilait précédemment la fondation Kléber Rossillon, en charge du projet, les visiteurs entreront par une passerelle sur le plan d’eau de la Villa pour arriver au rez-de-chaussée de la Villa, transformé en bar de pêcheurs. Ils emprunteront ensuite un monte-charge qui les descendra jusqu’à une « base nautique » où ils grimperont à bord d’embarcations pour voguer à travers les peintures rupestres, comme s’ils y étaient vraiment … Découvrez de nouvelles images de l’intérieur de la Villa Méditerranée pour avoir un aperçu de ce qui nous attend en 2022.

Le monte-charge situé au rez-de-chaussée de la Villa qui permettra aux visiteurs de descendre dans la grotte (crédit : Kléber Rossillon)

Les passagers grimperont à bord d’embarcations à ce niveau pour visiter la grotte (crédit : Kléber Rossillon)

