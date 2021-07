Le dernier bilan de l’Agence Régionale de Santé (ARS) fait état de 109 clusters actifs au 13 juillet 2021 dans toute la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Sur ces 109 clusters, 57 sont détectés dans les Bouches-du-Rhône et 23 dans les Alpes-Maritimes. Pour rappel, le cluster est déterminé par la survenue d’au moins trois cas confirmés ou probables sur une période de 7 jours dans une même chaîne de transmission. Un cluster est dit actif lorsque il est en cours d’investigation par les équipes de l’ARS et de Santé Publique France. La circulation virale continue de s’intensifier, en particulier chez les 15-30 ans, avec une contamination accrue de la mutation L452R issue du variant Delta.

Mais en parallèle, les données hospitalières continuent de baisser : 128 personnes sont à ce jour hospitalisées pour cause de covid-19 (-37 en une semaine) dont 98 en réanimation (-13). Le taux d’occupation des lits dans ces services de soins intensifs est actuellement à 80% de sa capacité. Mais prudence ! L’an passé, à la même période, les chiffres étaient également en baisse, avant de repartir pour une seconde vague, comme le montre la frise établie par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ci-dessous.

La vaccination progresse, avec une part de 47% de la population de plus de 12 ans ayant bénéficié au 11 juillet d’un schéma vaccinal complet. La vaccination a notamment suscité un fort engouement dans le Vaucluse depuis les annonces d’Emmanuel Macron sur l’extension du pass sanitaire à compter du 21 juillet. Dans ce même département, la Préfecture entend motiver la vaccination des plus jeunes en organisant un jeu-concours sur Instagram à l’adresse des 12-30 ans : à la clé, des places pour un concert de David Guetta à Orange ou encore une journée à la base aérienne d’Orange pour tester un simulateur de vol en hélicoptère.

Covid-19 : retour du masque obligatoire dans le Var

Une plage dans le Var à l’été 2020. Le préfet du département a rétabli le port du masque jusqu’à fin juillet en 2021 (Crédit Gomet’/JFE)

Face aux mutations inquiétantes du covid-19, comme la mutation L452R, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé lundi 12 juillet la généralisation du pass sanitaire aux lieux de loisirs à compter du 21 juillet, puis aux bars, restaurants, trains à partir d’août. Mais certains préfets ont décidé d’aller encore plus loin. C’est le cas du préfet du Var, qui a réinstauré vendredi 16 juillet le port du masque obligatoire au sein du département dans certaines situations, et ce jusqu’au 30 juillet : sur les marchés de plein-air alimentaires ou non, dans les foires et fêtes foraines, pour tout événement public générant un rassemblement important de la population, sur les parvis et quais des gares, dans les enceintes sportives et dans les files d’attente. Le masque sera également de rigueur dans les centres commerciaux le samedi et dans tous les lieux clos.

