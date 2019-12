Après l’annonce de la demande surprise de mise en redressement judiciaire d’Alteo, le député (UDE) des Bouches-du-Rhône (circonscription de Gardanne), François-Michel Lambert veut que l’Etat vole au secours de l’usine d’alumine en difficulté.



Mardi 10 décembre, il a saisi le Premier Ministre, Edouard Philippe, pour demander une prise de participation directe de l’Etat ou via une entreprise déjà contrôlée par l’Etat afin d’assurer le maintien de l’entreprise sur le territoire. « Alteo est une entreprise clef d’un très important écosystème économique, notamment sur les enjeux stratégiques pour maintenir et contrôler en France et en Europe des produits vitaux pour notre souveraineté. Des milliers d’emplois en dépendent, la protection des Français en dépend. Le gouvernement doit prendre les responsabilités qui incombent à un État fort, le gouvernement doit garantir la continuité d’Alteo, quitte à en prendre le contrôle » affirme François-Michel Lambert.

Un actionnariat étranger sous surveillance

Le député est déjà intervenu auprès du ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire il y a quelques mois pour demander l’application à Alteo du décret Montebourg imposant aux investisseurs étrangers d’obtenir l’aval de l’Etat pour prendre une participation dans une entreprise. L’usine d’alumines de spécialité est actuellement détenue par le fonds d’investissement américain HIG et François-Michel Lambert craint pour « l’évolution de l’actionnariat » de la société. « Alteo est une société historique, installée à Gardanne depuis plus de 120 ans, leader mondial dans la production d’alumines de spécialité, composants stratégiques dans l’industrie, la recherche et la défense notamment. Ce sont des brevets, du savoir faire, de la propriété intellectuelle de très haute valeur », rappelle le parlementaire dans son communiqué.

Des milliers d’emplois menacés à Gardanne

A Gardanne, Alteo emploie 450 salariés et fait travailler directement un millier de personnes sur le territoire. La crise de l’entreprise vient rajouter de l’inquiétude sur un bassin historiquement industriel déjà sous la menace de la fermeture de sa centrale à charbon programmée pour 2021. « Des milliers de familles vont passer des fêtes de Noël dans l’angoisse sur leur propre devenir, dans un bassin de vie qui a déjà un taux de chômage élevé. Je m’engage pour eux avant tout », assure François-Michel Lambert.