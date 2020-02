Tout au long de la campagne, différentes causes et groupes d’opinion interpellent les candidats sur divers sujets. C’est le cas d’Alternatives territoriales, portées par un collectif regroupant les associations Réseau action climat, Alternatiba et ANV-COP21. Celui-ci organise vendredi 14 février une mobilisation « afin d’interpeller les candidats aux élections municipales sur la thématique de la publicité ». Le collectif souhaite notamment « alerter sur les dérives de la publicité dans l’espace public », rappelant que chaque citoyen est soumis à une moyenne de 400 000 à 800 000 messages publicitaires par an.

« Il faudrait entrer dans une logique de sobriété » Alternatives territoriales

La date n’a d’ailleurs pas été choisie au hasard. « Le jour de la Saint Valentin, grande fête de la consommation, nous souhaitons insister sur le fait qu’il est nécessaire d’inverser la tendance. La publicité incite à la consommation alors qu’il faudrait entrer dans une logique de sobriété » exprime ainsi un porte-parole du mouvement, rappelant la consommation énergivore des panneaux publicitaires lumineux : ces écrans « consomment sept fois plus d’électricité que des dispositifs traditionnels. De plus, ils nécessitent pour leur fabrication l’utilisation de matières premières dont l’extraction se fait souvent au mépris de l’environnement, de la santé des travailleurs et des populations locales.»

« À Marseille, il est nécessaire d’arrêter les contrats de mobiliers urbains publicitaires et de proscrire les écrans numériques publicitaires » Danielle du collectif Résistance à l’agression publicitaire



L’association rappelle le rôle clé que peuvent jouer les maires en la matière en vertu du Règlement local de publicité (RLP). « À Marseille, il est nécessaire d’arrêter les contrats de mobiliers urbains publicitaires et de proscrire les écrans numériques publicitaires dans le Règlement Local de Publicité » revendique Danielle, porte-parole du collectif Résistance à l’agression publicitaire (RAP), une association qui est participe à la journée d’actions du 14 février.

Photo d’une précédente mobilisation organisée par Alternatiba sur le Vieux Port (crédit : DR)

Si les modalités d’action de la mobilisation du 14 février n’ont pas filtré, celles-ci viseront à ce que les candidats déclarés à la mairie de Marseille se positionnent sur ce thème environnemental et sociétal.