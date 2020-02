Share on Facebook

Share on Twitter

Lancé à l’initiative d’ Orange, le Digital Society Forum a été pensé comme une plateforme collaborative à même de donner à chacun des clés pour mieux appréhender l’impact du numérique sur nos vies. Rassemblant sociologues, universitaires et acteurs de la société civile autour de grands thèmes de société, ce rendez-vous faisait escale mardi 11 février à la Fabulerie, un tiers-lieu dédié au numérique situé en plein cœur de Marseille.

Digital Society Forum : penser l’impact du numérique sur l’environnement

Au cœur d’une soirée organisée en partenariat avec Gomet’ sur le thème « numérique et environnement : les nouveaux comportements possibles », la trentaine de participants a écouté avec attention l’introduction présentée par Renaud Francou, ancien chef de projet à la Fing (Fédération internet nouvelles générations), un think tank au sein duquel il a signé un document intitulé « L’agenda pour un futur numérique et écologique » (voir ci-dessous), travail académique qui fait référence en matière d’impact environnemental des activités numériques.

Le chercheur a d’emblée rappelé que le numérique génère un coût environnemental important : « 10 % de la consommation énergétique mondiale, qui représentent 4 % des émissions de gaz à effet de serre ». Pointant l’exemple de l’utilisation de matériaux rares non-recyclables dans les smartphones ou encore l’impossibilité de remplacer une pièce défaillante, il formule un constat sans concession : « Oui le numérique a une empreinte, oui l’industrie du numérique est polluante ».

Pour lui, « si l’on considère le numérique juste comme une technologie qui optimise, on va rater un grand nombre de potentialités ». Il préfère situer l’intérêt du numérique « d’abord dans les pratiques sociales, sa puissance est plutôt là-dedans », en prenant pour exemple le « développement d’une autre culture de l’innovation », mettant en avant de « belles histoires de gens ordinaires qui changent la vie ». Il appelle donc à « élargir notre regard sur le numérique », et à ne pas simplement le voir comme une technologie.