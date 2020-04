Share on Facebook

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à la crise sanitaire et l’impossibilité de tenir des examens en présentiel, Aix-Marseille université a dû s’organiser à distance. Après trois semaines de concertation avec tous les acteurs de la vie étudiante, de nouvelles modalités d’examens inédites ont finalement vu le jour. Eric Berton, le président d’AMU s’est adressé à l’ensemble de la communauté universitaire mercredi 15 avril dans une lettre ouverte diffusée sur le site internet de l’université. Il précise notamment l’organisation des examens, les actions solidaires engagées par Aix Marseille université ou encore l’actualité de la recherche. Une foire aux questions et le guide des examens sont téléchargeables.

Les étudiants, inquiets, ont pu être rassurés sur plusieurs points : seules compteront les notes obtenues avant le confinement et les notes au-dessus de 10 obtenues pendant ou après le confinement. En dessous de la moyenne, l’UE est considérée comme non évaluée. Pour le reste, le contrôle continu prévaudra dans les TD. Concernant les oraux, ils sont maintenus par visioconférence seulement si tous les étudiants peuvent avoir accès à la plateforme qui le permet. Dans le cas contraire, l’enseignement n’est pas évalué. Enfin, dans l’hypothèse où le semestre ne pourrait pas être validé mais où l’étudiant passerait dans l’année supérieure, l’université travaille sur la mise en place d’un système d’accompagnement : « plusieurs systèmes sont à l’étude comme deux semaines intensives à la rentrée, des cours perlés sur le semestre ou du tutorat», explique Lionel Nicod, vice-président formation d’Aix Marseille. « L’important est que les étudiants puissent avoir les bases nécessaires pour suivre les cours du semestre dans lequel ils sont inscrits et qu’ils ne soient pas noyés sous la charge de travail», continue-t-il.

Une organisation propre à chaque établissement

Si le guide établi par AMU donne les grandes lignes de l’organisation des examens, il incombe à chaque établissement de préciser ces mesures, en les adaptant aux spécificités de chaque discipline.

Ainsi, dans un communiqué diffusé auprès des étudiants et repris sur Twitter, la faculté de droit et de sciences politique d’Aix-en-Provence a précisé les mesures applicables à l’établissement. Ainsi, le doyen de droit Jean-Philippe Agresti insiste sur la nécessité d’être «particulièrement bienveillant avec les étudiants et étudiantes afin qu’ils/elles ne soient pas pénalisé(e)s par la situation actuelle». Cette bienveillance devrait être généralisée à l’ensemble des établissements, sans pour autant que la situation justifie à elle seule l’obtention du diplôme.

De même, les étudiants auront droit à une deuxième chance qui permettra une validation par décision du jury si l’année peut être compensée par d’autres semestres du diplôme. « Il faut prendre en compte la charge mentale des étudiants : au delà de l’existence d’une fracture numérique qui empêche de suivre correctement les cours, ils peuvent aussi être concernés par la maladie, ou les difficultés financières», explique le doyen de la faculté de droit. Concernant les étudiants en situation de handicap, des évaluations «sur-mesure», au cas par cas, sont notamment en préparation. Aussi l’objectif principal dans la construction des examens a-t-elle été de « limiter au maximum l’impact sur les étudiants».

La peur de contracter le virus en juin

C’est une victoire pour le syndicat étudiant Unef, qui plaidait depuis le début du confinement pour l’instauration d’un 10 améliorable. « Dans l’ensemble, c’est un gros soulagement », admet Lyes Belhadj, trésorier de l’Unef Aix-Marseille. Cependant, selon le syndicat, des progrès restent encore à faire, notamment en ce qui concerne une éventuelle session de rattrapage du premier semestre en présentiel à partir de juin. « Beaucoup seront dans l’impossibilité de passer cette session : certains étudiants ont déjà rendu leur appartement, d’autres doivent travailler, et d’autres encore craignent de venir par peur de contracter le virus … ». Afin de répondre aux questions des étudiants qui affluent sur ces toutes nouvelles modalités d’examens, l’Unef a récapitulé les principales mesures sur son site.

L’épineux problème de la fracture numérique reste également en suspens : même si les étudiants qui n’ont pas accès à Internet ne seront pas pénalisés dans leurs examens, ils devront néanmoins avoir validé leur premier semestre pour réussir leur année, sous peine de redoubler. La notation à distance pourrait ainsi leur être préjudiciable s’ils n’ont pas validé ce semestre 1. Plusieurs filets de sécurité sont avancés par l’Université, comme la compensation avec tous les semestres précédents, pour « prendre en considération le parcours global de l’étudiant ».

Enfin, pour ce qui est de l’organisation des concours, Aix Marseille Université planche encore sur le sujet.

