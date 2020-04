Share on Facebook

Cinquième semaine de confinement, et quatrième intervention de Jean-Claude Gaudin. Le maire LR de Marseille s’est cette fois adressé à ses administrés vendredi 17 avril, dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux sociaux de la Mairie. Il y est question de dépistage et de déconfinement.

Prendre les devants sur le dépistage du coronavirus

Après avoir encouragé, dans sa dernière vidéo du 7 avril, les mairies de secteur à mettre en places des centres de dépistage du coronavirus, Jean-Claude Gaudin annonce son intention de massifier ces opérations à l’échelle de la ville. « Lors de ma réunion avec les huit maires de secteurs avant-hier [ndlr : mercredi 15 avril], j’ai donné mon accord pour faciliter partout toutes les opérations de dépistage, et notamment l’installation de « drives » devant chaque laboratoire qui le souhaiterait » déclare-t-il.

« Afin de guider les patients et de garantir le bon déroulement des prélèvements, des barriérages seront installés et la police municipale assurera des passages réguliers » a complété la mairie quelques instants plus tard dans un communiqué séparé, afin de rassurer quant à l’organisation pratique de ces drives. Ainsi, il est possible qu’aux cinq centres de dépistages déjà actifs à l’œuvre à Marseille s’en ajoutent prochainement de nouveaux.

Mesures de préparation en vue du déconfinement

« Le déconfinement sera complexe et probablement progressif » Jean-Claude Gaudin

Pour Jean-Claude Gaudin, pas de doute : « le déconfinement sera complexe et probablement progressif. Dès lors que l’on pourra circuler librement, les exigences sanitaires seront plus fortes encore qu’aujourd’hui. Car le virus n’aura pas disparu et le risque de reprise de la pandémie sera là ». Un risque de reprise de l’épidémie qu’il entend contenir en encourageant massivement le port du masque par ses administrés à partir du 11 mai.

« J’ai donné consigne aux services municipaux de tout mettre en œuvre pour fabriquer et acheter au moins un million de masques « grands publics » lavables et réutilisables que la Ville distribuera à compter du 11 mai » dit-il. Il exprime également le vœu que : « pas un seul de nos élèves ne rentre dans une classe et dans une école qui n’auront pas été désinfectées ». Une opération de désinfection à laquelle il soumettra également les « lieux publics ».

Nouvelles annonces sur le plan économique

« Après le 11 mai, on va véritablement prendre la mesure du choc qu’aura subi, et que subira longtemps encore, notre tissu économique » analyse le maire de Marseille, en confirmant que « la Ville de Marseille abonderait à hauteur de deux millions d’euros le Fonds Territorial d’Aide aux Entreprises », voté mardi 14 avril par le Département. Une mesure qui avait déjà été annoncée par voie de communiqué la veille, et qu’il dit souhaiter présenter lors d’un prochain municipal, dont l’échéance n’a pour le moment pas filtré.

Plus spécifiquement, pour les secteurs gravement touchés que sont « le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et l’événementiel », l’élu LR, jugeant la saison estivale « compromise », annonce la convocation mardi 28 avril d’un Comité d’action face à l’urgence, « pour une réunion autour de l’économie du tourisme avec des responsables professionnels de l’économie locale ». Enfin, l’édile phocéen annonce le retour de « producteurs locaux de fruits et légumes dans des espaces municipaux fermés ». Une mesure bienvenue pour des maraîchers durement impactés par la crise du coronavirus.

