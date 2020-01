La grande union sacrée n’aura donc pas (encore ?) eu lieu à gauche dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Alors que des réunions se sont tenues depuis dix jours entre responsables du Printemps marseillais (liste regroupant des partis – PCF, LFI, PS – et collectifs de gauche), de la liste Debout Marseille ! soutenue par EELV et du Pacte démocratique (mouvement citoyen né au lendemain des effondrements de la rue d’Aubagne), c’est finalement au nom du seul Printemps marseillais que Jérémy Bacchi, secrétaire départemental du PCF dans les Bouches-du-Rhône, s’est exprimé ce mercredi 29 janvier en conférence de presse.

Heureux et fier d’avoir été choisi pour conduire le rassemblement dans les 13-14 #Marseille avec comme volonté et mandat de réunir au-dela du @PrintempsMRS toutes celles et ceux qui veulent battre le RN et faire gagner un projet social, écologique et démocratique en mars prochain pic.twitter.com/hSQRo3Fac8 — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) January 29, 2020

Alors que l’ambition des formations de gauche était de faire barrage au RN dans ce secteur tombé aux mains de l’extrême-droite en 2014, Jérémy Bacchi a annoncé qu’il serait la tête du Printemps marseillais dans les 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Quant aux autres formations politiques, il invite à se réunir à lui « au-delà du Printemps marseillais, toutes celles et ceux qui veulent battre le RN et faire gagner un projet social, écologique et démocratique en mars prochain ».

L’unité dans le 13/14 @Marseille c’est tout un concept . L’unité…mais tout seul! Certains en ont rêvé le #PrintempsMarseillais l’a fait! Ou comment diviser en prétendant rassembler…le cadre est toujours ouvert😕. — Mohamed Bensaada (@MoBensaada) January 29, 2020

Ainsi finalement, cette union que Sébastien Barles, tête de liste EELV, disait en bonne voie jeudi 23 janvier n’est pas encore d’actualité dans ce secteur de Marseille. Un scénario confirmé par la réaction de Mohamed Bensaada, militant LFI actif au sein du Pacte démocratique, qui a réagi via le réseau social Twitter dans la foulée de la conférence de presse de M.Bacchi. « L’unité dans le 13/14 à Marseille c’est tout un concept. L’unité…mais tout seul ! » ironise-t-il notamment, ajoutant : « Certains en ont rêvé le Printemps marseillais l’a fait ! Ou comment diviser en prétendant rassembler ». Le chemin semble encore donc pour un rassemblement des mouvements de gauche dans la cité phocéenne.