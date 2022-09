« 30 ans. Ce n’est pas rien 30 ans » Le nez plongé dans sa feuille, le président de la Fiesta des Suds, Jacques Lantelme déroule avec émotion la « longue histoire » qui a façonné le festival marseillais. « A voir les visages dans la salle, je pense que peu d’entre vous était là en 1992… », s’amuse le co-fondateur de l’événement avec une dizaine d’amis. Certains sont toujours là, assis au premier rang. Florence Chastanier, Bernard Aubert, Francis Basset, Jean-Yves Delattre… parmi d’autres.

Pour la conférence de presse au musée Regard de Provence le 15 septembre, ils se retrouvent à coups de grandes accolades. Les membres de l’association Latinissimo – entité qui porte la Fiesta – sont passés de 10 à 25 en 2022. Ils veillent, années après années, à transmettre et conserver les valeurs qui les ont constitués : parler à toutes les générations, à tous les milieux sociaux et à toutes les cultures pendant trois jours de fête, du 6 au 8 octobre sur l’esplanade du J4.

La conférence de presse de la Fiesta des Suds le 15 septembre (Crédit : JYD/Delattre)

La Fiesta des Suds a évolué au gré des transformations urbaines. En 1992, le festival prend forme au coeur du Dock de la Joliette qui n’avait pas encore ses allures avec ses concept-stores et les bureaux design. Mais très vite, les créateurs étouffent dans des locaux trop petits. Ils déménagent en 1994 dans un hangar portuaire désaffecté du J4. Là encore, la Fiesta s’en va « pour une sombre histoire d’Intervilles en 1996 », ironise Jacques Lantelme. Les fondateurs trouvent refuge dans l’ancienne manufacture de tabac mise à l’arrêt quelques années plus tôt : à coté de l’actuel temple de l’art underground à Marseille, la Friche de la belle de Mai (3e). Ce lieu, devenu iconique à Marseille, fête aussi ses 30 ans cette année.

L’aventure du Dock des Suds

La Fiesta y reste seulement quelques mois avant de poser ses valises, en 1997, dans un ancien entrepôt d’épices à Arenc. A force de travail et de création, l’équipe transforme le hangar en salle de concert qu’ils baptisent le « Dock des Suds. » La grande aventure du Dock est lancée. Le hangar devient rapidement un soleil dans la nuit de ce quartier d’arrière-port, laissé à l’abandon dans les années 90 avant l’arrivée d’Euromediterranée.

Natalie Solia, la nouvelle directrice du festival (Crédit : JYD/Gomet’)

Une épreuve vient néanmoins bouleverser la Fiesta pendant ces belles années. En 2005, un incendie déclenché par un orage ravage le bâtiment. Cet épisode a marqué au fer rouge Natalie Solia, la directrice générale du festival nommée en 2021 : « L’incendie nous a tous complètement retourné. Il a rebattu les cartes de la Fiesta à tous les niveaux. Un peu comme en ce moment où l’ancienne équipe passe le flambeau à la nouvelle. Mais c’est un renouveau qui se fait beaucoup plus en douceur. »

Le souvenir du concert, sous la passerelle d’Arenc, d’Alain Bashung en 2008 – décédé d’un cancer peu de temps après – est aussi resté dans les mémoires des aficionados de la Fiesta. Notamment pour Jean-Yves Delattre, trésorier adjoint de Latinissimo : « Bashung est arrivé aidé de son médecin, en voiture jusqu’au pied de la scène. J’étais dans les coulisses. Et une fois sur scène, il était transcendé, complètement transformé pour un concert de deux heures. C’était magique. »

Juliette Armanet en vedette

Après 20 ans de bonheur au Dock des Suds, les membres de la Fiesta retournent fabriquer leur spectacle au J4. La musique évolue, Marseille et la Fiesta aussi. Le festival continue de jouer sa partition. Bernard Aubert, le programmateur historique, passe le flambeau à Frédéric André. Pour le nouveau programmateur musical, bercé aux rythmes des fiestas toute sa jeunesse, la recette d’un festival réussi tourne autour d’« une figure féminine iconique. » Cette année, et pas des moindre, ce sera la délicate et poétique Juliette Armanet, qui se produira dès l’ouverture le 6 octobre. Le programmateur a également souhaité remettre des sonorités rap dans la liste avec Georgio et Youssoupha, deux artistes confirmés sur la scène nationale qui attireront notamment les plus jeunes.

L’ancien programmateur Bernard Aubert et Frédéric André (Crédit : JYD/Gomet’)

Mettre en avant les artistes africains, comme le chanteur sénégalais Youssou N’dour ou la chanteuse malienne Oumou Sangaré, est resté une priorité pour la Fiesta qui présentera, au total, 36 artistes sur trois scènes. Après ses 30 ans, la Fiesta continuera de remplir sa mission, devenue incontournable : faire danser tous les Marseillais à des prix abordables pour annoncer un automne radieux !

