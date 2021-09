Après son annulation en 2020, la Fiesta des Suds revient de plus belle pour sa 30e édition ! Du 7 au 9 octobre prochain, le festival marseillais fera bouger l’esplanade du J4 avec une programmation internationale qui mêle noms connus (Selah Sue, The Avener, Woodkid) et découvertes venues d’ailleurs comme Rocio Marquez, artiste flamenco primée aux victoires du jazz 2020, ou encore le groupe belge Balthazar (toute la programmation à retrouver en document source page suivante). Les modalités de cet événement emblématique de la scène marseillaise depuis 1992 ont été présentées au cours d’une conférence de presse organisée jeudi 16 septembre au musée Regards de Provence.

Afin de coller au contexte, l’équipe du festival promet « une édition responsable » et a pensé un protocole rigoureux, qui se veut rassurant pour le public. « Les portes ouvriront beaucoup plus tôt – 17h30 pour le premier soir et 18h pour les deux autres soirs – afin d’éviter les attroupements dans les files d’attente. Il y aura deux scènes sur le J4 pour fluidifier au maximum la circulation des spectateurs. Evidemment, le passe sanitaire sera obligatoire mais il y aura une tente de dépistage Covid à l’entrée. Enfin, même si rien légalement ne nous y contraint plus, nous maintenons notre jauge de 10 000 personnes maximum. Nous veillerons à ce qu’il y ait de la fluidité dans le public et que les gens ne soient pas collés les uns aux autres » détaille Nathalie Solia, directrice de la Fiesta des Suds. Car en dépit du contexte, le festival ne peut se permettre d’annuler une nouvelle fois son édition : « Nous portons toute une filière culturelle locale derrière nous, qui mobilise aussi plusieurs prestataires de filières diverses et issus du territoire », ajoute-t-elle.

Les responsables de la Fiesta des suds avec leurs partenaires (Crédit JYD/Gomet’)

Un festival éco-responsable

Cette édition ne sera pas uniquement « responsable » sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan environnemental. En effet, tout sera mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact écologique du festival. « Au travers du tri sélectif, nous visons un objectif de 75% des déchets triés et valorisés pour cette édition, contre un déchet sur deux en 2019 », précise Guillaume Mory, responsable communication et partenariats de la Fiesta des Suds.

Grâce à un partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence, une extension des horaires de toutes les lignes de tramway ainsi qu’un service de navettes entre Aix et Marseille sont également prévus pour favoriser les mobilités douces. Et pour ceux qui préfèreraient malgré tout emprunter la voiture, un service de covoiturage sera mis à disposition via un groupe Facebook. Un garage à vélo sera également mis à disposition à proximité du site.

Enfin, un village des initiatives prendra place sur le J4 avec la présence de plusieurs associations locales mobilisées pour l’environnement comme Zéro Waste et Recyclop.

Le pass culture accepté

Autre nouveauté 2021 : le pass culture, dispositif qui permet aux jeunes de 18 ans d’avoir des réductions sur les activités culturelles, sera accepté pour le paiement des places. Une mesure qui vient compléter la politique tarifaire déjà avantageuse de la Fiesta des Suds, qui se revendique comme « un festival populaire » : comptez 30€ en tarif plein pour un soir (26€ tarif réduit). Les pass trois jours, du week-end et du samedi seront valables pour toute la soirée. De quoi profiter de la fête jusqu’au petit matin, avec non pas un mais deux afters qui seront organisés aux Docks des suds à partir de minuit.

Document source : la programmation de la Fiesta des Suds 2021

Liens utiles :



> La billetterie de la Fiesta des suds

> [Nominations] Chantiers navals, Nawa Technology, Fiesta des Suds…

> L’actualité culturelle du territoire dans notre rubrique City guide

> Les précédentes éditions de la Fiesta des Suds dans les archives de Gomet’