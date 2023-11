Une nouvelle association aixoise en faveur de l’environnement voit le jour cette semaine. Arc fleuve vivant lance son activité ce mercredi 8 novembre et invite le public à sa crémaillère sur le campus Essca à Aix-en-Provence à partir de 18h.

Fondée par des citoyens et militants associatifs de tous horizons, parmi lesquels Christine Ferrario et Stéphane Salord (co-présidents), Danièle Guieu, Lydia Guieu, Valérie Michon et Nathalie Quint, Arc Fleuve Vivant détaille ses principaux objectifs.

La rivière comme sujet de droit : le plan d’action de l’association

Tout d’abord, l’association se donne pour ligne directrice de protéger la rivière provençale de l’Arc en contribuant à sa renaturation et en unifiant les actions de protection tout le long de son cheminement (à l’ouest du Var où il prend sa source jusqu’à l’Étang de Berre soit près de 83 kilomètres de long). Arc Fleuve Vivant veut aussi montrer sa volonté d’être partie prenante dans toutes les instances ayant trait à la gestion du fleuve et sa première proposition serait de doter l’Arc d’une personnalité juridique en mettant en place une « déclaration des droits de l’Arc. »

L’association naissante souhaite par ailleurs développer un axe pédagogique en mobilisant la société civile, les élus, les administrations et les acteurs économiques. Le groupe fondateur d’Arc Fleuve Vivant veut s’élargir pour ensuite pouvoir créer et animer un réseau de gardiens du fleuve.

Ce mercredi 8 novembre, la jeune association invite un large public à venir témoigner et proposer des actions efficaces en faveur de l’environnement, sont ainsi conviés les élus de tout le territoire et les associations de protection de l’environnement, les comités d’intérêts de quartier, les riverains, le milieu culturel et patrimonial mais aussi les acteurs œuvrant au profits des autres fleuves et rivières de la région. Arc fleuve vivant a comme présidente d’honneur l’avocate Marine Yzquierdo, membre entre autres de l’association Notre affaire à tous, à l’origine de la condamnation de l’Etat français pour son inaction climatique en 2021.



Pour sa soirée de lancement, Arc Fleuve Vivant donnera également la parole à son aînée SOS Durance Vivante, puis à Françis Cabet (président du Collectif Danger Aix Avenir), Philippe Chabanon (vice-président Provence alpes Côte d’Azur de la LPO), Valérie Michon (enseignante universitaire) et au docteur Victor David (chargé de recherche à l’IRD en droit de l’environnement et des entités naturelles juridiques).

