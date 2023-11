Cela a commencé par le rachat pour 80 millions d’euros de La Provence et Corse Matin. Puis sont venus le rachat de la Tribune, une prise de participation au sein de M6 ou encore Brut et enfin le lancement de La Tribune du dimanche pour concurrencer le JDD … Le PDG de CMA CGM Rodolphe Saadé ne cache pas son intérêt croissant pour les médias. L’armateur marseillais a même l’intention de « devenir un groupe média de premier plan » comme l’affirme Laurent Guimier, directeur de la filiale média de CMA-CGM, Whynot Media, dans une interview accordée à nos confrères du Figaro.

Dans cette interview, l’ancien directeur de France Télévisions revient en outre sur la suppression de postes de journalistes à La Provence – une soixantaine de postes sur 610 salariés en tout, selon Le Figaro. Laurent Guimier évoque ainsi « l’ampleur de la situation » découverte au fil des mois, ne permettant pas de tenir la promesse initialement formulée par Rodolphe Saadé. Il rappelle la volonté d’accélérer sur la digitalisation du média et se réjouit d’une hausse de 70% des abonnements numériques hebdomadaires depuis le lancement de la nouvelle application, il y a trois semaines. CMA CGM compte là dessus pour compenser la baisse des exemplaires papier, qui a chuté de 6,2% en 2022.

« Des médias aux idées claires » avec un ancrage territorial

Dans l’article, il évoque également le lancement de la Tribune du dimanche dont les trois derniers numéros se seraient écoulés « entre 30 000 et 40 000 exemplaires. »

Whynotmedia, et plus largement CMA CGM, ne comptent pas s’arrêter là. Laurent Guimier affiche clairement « l’intérêt pour des médias aux idées claires » et ayant un fort ancrage territorial pour montrer que « tout ne se passe pas à Paris. » A côté de cela, l’entreprise veut multiplier les synergies entre ses différents médias et projette d’imprimer La Tribune du dimanche sur le même site que La Provence.

